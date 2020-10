Brutto infortunio per Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle: “È messo male”, ecco cos’è successo durante la puntata.

Continuano i problemi a Ballando con le Stelle: “brutto infortunio” per la bellissima Elisa Isoardi, ecco cos’è successo. L’avevamo vista ballare da sola a causa del ricovero di Raimondo Todaro che ha dovuto essere operato di appendicite. Dopo il suo ritorno sembrava che la situazione fosse finalmente di nuovo serena, nonostante l’incidente che ha coinvolto un’altra concorrente, Alessandra Mussolini. Invece, nella puntata in diretta di stasera, Elisa Isoardi ha ballato con una vistosa fasciatura attorno al piede: il motivo è un “brutto infortunio” di cui lei stessa ha parlato attraverso il suo profilo Instagram. Una grande dimostrazione di forza e coraggio per la splendida Elisa Isoardi, che è comunque scesa in pista.

Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi balla nonostante l’infortunio

Amatissima dal pubblico, è uno dei concorrenti più apprezzati di Ballando con le Stelle e il suo talento sta facendo sognare. Elisa Isoardi ha di nuovo conquistato tutti scendendo in pista nonostante il piede fasciato a causa di un brutto infortunio. Ammirevole ed emozionante, tanto che la conduttrice, Milly Carlucci, ci ha tenuto a sottolineare quanto dev’essere stato difficile per Elisa Isoardi danzare sul dolore. Come ha spiegato lei stessa, si tratta di un’infiammazione al tendine, motivo per cui non è difficile immaginare quanta forza e coraggio la concorrente abbia dovuto utilizzare per riuscire a portare a termine l’esibizione. Milly Carlucci, incredibile come sempre, ha scherzato su tutti gli “acciacchi” che si sono verificati nel programma. Elisa Isoardi si è dimostrata davvero una forza della natura in questa puntata lasciando senza parole per la sua determinazione.

Tramite il suo profilo Instagram, l’attrice ha ricevuto tantissimo messaggi di supporto da parte dei fan. Una marea di complimenti per la grande forza dimostrata a ballare nonostante il dolore. Non possiamo che augurare alla splendida Elisa Isoardi di rimettersi e guarire al più presto! E voi, state seguendo Ballando con le Stelle?