Questo adorabile bambino biondo oggi è il concorrente di un famoso reality, seguitissimo dal pubblico: riuscite a riconoscerlo?

Espressione adorabile per questo bellissimo bambino biondo che oggi è il concorrente di un famoso reality: riuscite a riconoscerlo? Ecco qualche indizio per voi. Nella vita è un modello, ha partecipato ad un noto programma della grande Maria De Filippi dove ha incontrato l’amore della sua vita. Ancora niente? Se vi dicessimo che è stato protagonista di uno scherzo incredibile ai danni della sua dolce metà? Parliamo proprio lui, del dolce Andrea Zelletta, concorrente del GF Vip che, in questo scatto, era solo uno splendido bambino biondo. Ha partecipato come tronista al celebre Uomini e Donne dove si è innamorato della splendida Natalia Paragoni, sua attuale fidanzata. Al momento, Andrea Zelletta si trova rinchiuso nella casa più spiata d’Italia.

Andrea Zelletta, concorrente del reality GF Vip, è il bimbo in questo scatto

Modello e influencer, fidanzatissimo con la bella Natalia Paragoni. Andrea Zelletta è uno degli inquilini della casa del GF Vip e ha stretto un profondo legame con Matilde Brandi. Al contrario, abbiamo assistito ad uno suo “scontro” acceso con Franceska Pepe, l’esuberante ex concorrente eliminata la scorsa settimana. Seguitissimo sui social, il suo profilo Instagram conta oltre cinquecentomila follower. Il concorrente del reality GF Vip, che in questo scatto era un bel bambino biondo, è stato tra i preferiti del pubblico e poi è finito in nomination. Andrea Zelletta è un giovane molto pacato che ha dimostrato di possedere grandi valori e ha emozionato il pubblico durante l’incontro a sorpresa con la dolce mamma. Incredibile pensare che l’affascinante uomo che ammiriamo ogni giorno in tv fosse un tale concentrato di tenerezza da piccolo!

Eravate riusciti a riconoscere Andrea Zelletta in questo adorabile scatto da bambino? E voi, siete fan del GF Vip e state seguendo il celebre reality condotto dal talentuoso Alfonso Signorini?