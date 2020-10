Coronavirus, sembrerebbe essere in arrivo un nuovo Dpcm: a quanto si apprende, Conte starebbe valutando ulteriori misure restrittive.

Sembrerebbe essere ritornato l’incubo Coronavirus. Si, avete ragione: non ce ne siamo mai ‘sbarazzati’, è vero. Eppure, sembrerebbe che, soprattutto nei mesi scorsi, fossimo arrivati ad una piena convivenza con esso. I contagi, lo sappiamo benissimo, non superavano i mille. E, sebbene con le dovute accortezze ed attenzioni, sembrava che tutto stesse procedendo per il meglio. Purtroppo, però, non è affatto così. Con il sopraggiungere dell’autunno e della piena ripresa del nostro Paese, sembrerebbe che le cose non stiano affatto andando bene. Il numero dei contagiati, purtroppo, aumenta considerevolmente in ciascuna regione. Ed è per questo motivo che, stando a quanto si apprende dal web, a pochissimi giorni di distanza dall’ultimo DPCM di Giuseppe Conte, sembrerebbe che entro Lunedì ne sia in arrivo un altro. In cui, a quanto pare, il premier avrebbe valutato nuove misure super restrittive. È proprio questa, infatti, la notizia che, in queste ultime ore, sta circolando sul web. Ma a che cosa starà pensando il Presidente del Consiglio? Ecco i dettagli.

Coronavirus, Giuseppe Conte valuta un nuovo DPCM ed ulteriori misure restrittive

A partire da Leggo fino al Messaggero e tanti altri ancora, sono davvero tantissimi i siti che, questa mattina, parlano dell’arrivo di un nuovo DPCM utile a contingentare ancora di più il contagio da Coronavirus. In questo ultimo periodo, come dicevamo precedentemente, purtroppo il numero dei positivi aumenta giorno dopo giorno. Ed è proprio per questo motivo che, per evitare il peggio, è necessario prendere delle importanti e drastiche decisioni adesso prima che sia troppo tardi. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che Giuseppe Conte stia valutando la possibilità di diffondere un nuovo DPCM. E che, quindi, stia valutando ulteriori misure restrittive. Certo, uno nuovo è stata ufficializzato qualche giorno fa dal Presidente del Consiglio. E, come raccontato anche in un nostro recente articolo, ha validità circa 30 giorni. Però, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, entro Lunedì, ne arriverà un altro che presenterà ulteriori misure di restrizione. Di che cosa parliamo? A quanto pare, sembrerebbe che i ristoranti, pizzerie, bar e pub potranno restare aperti o fino alle 22 o fino alle 23. E, a quanto pare, subiranno una misura ancora più riduttiva nel loro orario durante il weekend. Ma non è affatto finita qui. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che verrà considerato anche lo sport. Non soltanto, quindi, quello dilettantistico, ma anche quello svolto all’interno delle palestre. Infine, a quanto pare, verrà preso anche in considerazione il lavoro dei centri estetici, parrucchieri, barbieri, cinema, teatri e molto altro ancora.

Insomma, sembrerebbe che, entro Lunedì, verrà ufficializzato un nuovo DPCM. Se le misure restrittive fossero realmente queste, cosa ne pensate?

