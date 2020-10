Domenica In, ospiti e anticipazioni 18 ottobre: puntata da non perdere, ecco cosa accadrà e chi arriverà in studio da Mara Venier.

Anche domenica 18 ottobre andrà in onda una puntata di Domenica In, la sesta di questa nuova stagione. Il programma di Mara Venier ha sempre un grande successo e tiene compagnia, intrattiene e soprattutto emoziona il pubblico da casa. Ogni domenica, infatti, ‘zia Mara’ accoglie i suoi ospiti in studio e li intervista con la sua solita simpatia e sensibilità, commovendosi anche lei stessa in alcune occasioni. Nella scorsa puntata c’è stata l’imperdibile intervista a Maria De Filippi, durante la quale Mara si è commossa più di una volta, a dimostrazione del grande affetto e della stima reciproca tra le due donne, entrambe amatissime del pubblico e considerate due regine della televisione. Ma cosa accadrà, invece, nella prossima puntata di Domenica In? E soprattutto, chi saranno gli ospiti? Scopriamolo subito, ma vi anticipiamo che sarà una puntata da non perdere!

Domenica In, ospiti e anticipazioni del 18 ottobre: puntata da non perdere, ecco i dettagli

La puntata di Domenica In del 18 ottobre 2020 sarà dedicata, come sempre, alle interviste, ma ci sarà anche un ampio spazio alla puntata di Ballando con le Stelle di sabato sera e non mancherà l’informazione, con particolare attenzione alla situazione del Coronavirus che sta mettendo in grande difficoltà l’Italia e il mondo intero. Gli ospiti di Mara Venier saranno davvero tanti e tra questi è impossibile non nominare Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power, e la fidanzata Thea Cardi, di 15 anni più giovane di lui. I due sono davvero una splendida coppia e sono pronti a parlare del loro amore e della loro vita in generale. Non solo però, perché ci sarà anche la conduttrice e nota imitatrice Francesca Manzini, che qualche settimana fa ha annunciato di aver ricevuto una proposta di matrimonio dal suo fidanzato e che in questo periodo è invece impegnata con Tale e Quale Show. Ci saranno anche Ezio Greggio e la scienziata Ilaria Capua.

Ampio spazio, come sempre, a Ballando con le Stelle, con il consueto salotto e gli ospiti che commenteranno la puntata della sera precedente. Non mancheranno, come sempre, le risate e probabilmente anche qualche tensione, visto che a volte capitano battibecchi durante la puntata di ‘Ballando’, soprattutto tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli, che solitamente si incontrano poi anche a Domenica In. La puntata, dunque, sarà davvero scoppiettante e da non perdere. Voi la guarderete?