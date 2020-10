Elodie, avete mai visto il suo papà? Spunta uno scatto sui social

Elodie è una famosissima ed apprezzatissima cantante, ma avete mai visto il suo papà? Sul suo canale social, è spuntato uno scatto inedito.

È da quando ha partecipato ad Amici che, lo sappiamo benissimo, Elodie ha cavalcato letteralmente la cresta dell’onda. Voce di numerosi singoli di successo e, soprattutto, di veri e propri tormentoni, la cantante romana decanta di un successo davvero clamoroso. Attualmente felicemente fidanzata con Marracash, conosciamo perfettamente la sua vita pregressa. Lei stessa, in una sua recente intervista, ha parlato della sua difficile infanzia. E del momento drammatico vissuto subito dopo la separazione dei suoi genitori. Ecco, a proposito di questo, voi avete mai visto il papà di Elodie? Sappiamo benissimo che con sua sorella e sua madre, nonostante un periodo buio, la romana ha uno splendido rapporto, ma cosa sappiamo, invece, di suo padre? Qualche ora fa, sul suo canale social ufficiale, è spuntato uno scatto inedito in sua compagnia. Siete curiosi di vederlo anche voi? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Ecco di che cosa parliamo esattamente.

Elodie, avete mai visto il suo papà? Lo scatto social

Sempre attivissima sul suo canale social ufficiale, Elodie è sempre solita interagire e comunicare con i suoi sostenitori. Non soltanto, infatti, non perde occasione di poter condividere incantevoli scatti fotografici, ma è anche abituata a condividere momenti appartenenti alla sua vita privata. Qualche ora fa, ad esempio, in occasione del compleanno del suo papà, Elodie ha voluto condividere uno scatto in sua compagnia. Ecco, ma voi l’avete mai visto? Certo, l’ex cantante di Amici è solita condividere scatti in compagnia di sua sorella o, un po’ di mesi fa, di sua nonna, ma avete mai visto, invece, suo padre? Siete curiosi anche voi di vederlo molto più da vicino? Tranquilli, vi sveleremo ogni cosa. Diamoci uno sguardo insieme.

È proprio questa la foto che, in occasione del compleanno del suo papà, Elodie ha voluto condividere sul suo canale social ufficiale. Per noi, sembrerebbero essere due vere e proprie gocce d’acqua. Voi, invece, cosa ne pensate?

