Era Spillo nella fiction “Amico Mio”: ecco Adriano Pantaleo oggi

Com’è e che fine ha fatto oggi Adriano Pantaleo, interprete di Spillo, il bambino della serie Rai “Amico Mio”: ecco la sua trasformazione.

Con quel sorriso accattivante e quell’aria da scugnizzo, conquistò tutti nei panni di Spillo, il bambino napoletano della fiction anni ’90 “Amico Mio“, dove ha recitato al fianco del grande attore italiano Massimo Dapporto. Eppure quello di Spillo non fu il primo ruolo da lui interpretato: il debutto di Adriano Pantaleo come attore risale a qualche anno prima e precisamente al 1990, nel film “Io speriamo che me la cavo”, con Paolo Villaggio, in cui era uno degli alunni del maestro Sperelli. Ma il grande successo arriva appunto con “Amico Mio”, andata in onda su Rai 1 dal 1993 al 1998: il personaggio di Spillo, bambino napoletano malato di nefrite cronica, aveva un ruolo chiave nella serie e, difatti, alla fine viene adottato dal medico protagonista interpretato da Dapporto. Pantaleo è stato anche protagonista del film “Ci hai rotto papà”, di Castellano e Pipolo per poi ritrovarsi sul set con Massimo Dapporto all’inizio del Duemila per recitare nelle due stagioni di “Casa famiglia”. L’ex Spillo ha fatto anche parte del cast de “Il bello delle donne 3” e di “Tutti pazzi per amore” con Emilio Solfrizzi dal 2008 al 2011. Ma che fine ha fatto Adriano Pantaleo oggi?

Adriano Pantaleo oggi: dov’è finito l’ex Spillo di “Amico Mio”

Il giovane attore nel frattempo ha continuato a studiare e si è laureato alla facoltà di “Arti e scienze dello spettacolo” dell’Università La Sapienza di Roma. Con l’associazione Ippocampo teatro e culture della creatività, Pantaleo si è specializzato nel teatro di strada. Nel 2008 ha recitato nella versione teatrale di Gomorra, tratto dal romanzo di Roberto Saviano e dal 2013 è direttore artistico del Nest, Napoli est Teatro.

37 anni appena compiuti, Adriano Pantaleo non sembra affatto cambiato dai tempi di Spillo, come si può vedere in questa foto postata sul suo profilo Instagram, e noi aspettiamo al più presto un suo ritorno in tv.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui