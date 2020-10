GF Vip, Elisabetta Gregoraci, quel gesto non passa inosservato: è rivolto a qualcuno fuori?

Ieri sera, venerdì 16 ottobre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, condotto dal mitico Alfonso Signorini, accompagnato dai due opinionisti d’eccezione Pupo ed Antonella Elia. L’atmosfera nella casa non sembra di certo poco animata, tra scontri e discussioni sempre all’ordine del giorno. La puntata andata in onda ieri è stata ricca di colpi di scena. Signorini con grande sorpresa ha rivelato di aver ricevuto una telefonata da Paolo Bonolis, dopo aver pronunciato una frase sul passero solitario riferendosi ad un evento in casa. Al centro dell’attenzione della diretta ancora il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli, che sembra non voler naufragare. Infatti, dopo un primo avvicinamento in seguito a quel bacio scattato durante la prova, fra i due per volere della conduttrice c’è stato un allontanamento. Durante la serata, Elisabetta e Pierpaolo sono stati intervistati dal conduttore, che ha rivolto domande alquanto bollenti. Più volte però la donna ha compiuto un gesto che non è di certo passato inosservato: sarà rivolto a qualcuno fuori che l’aspetta?

GF Vip, Elisabetta Gregoraci, quel gesto non passa inosservato: c’è qualcuno fuori?

La nuova puntata del Grande Fratello Vip non ha di certo deluso le aspettative, e ancora una volta è stata animata da scontri e rivelazioni inaspettate. A colpire i telespettatori la terribile confessione di Adua Del Vesco, un momento che ha letteralmente commosso tutti. Al centro dell’attenzione nella casa ancora una volta Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. Se una parte del pubblico spera che fra i due possa nascere qualcosa, sono molti ormai consapevoli che non possa esserci affatto nulla fra i due. Nella puntata di ieri Elisabetta e Pierpaolo sono stati intervistati dal conduttore Alfonso Signorini. Molte sono state le domande che hanno dimostrato il forte interesse dell’uomo per la Gregoraci. Ma proprio durante l’intervista, Elisabetta ha più volte compiuto un gesto che non è passato inosservato. Infatti, ha più volte poggiato la mano sul petto, con vari colpetti, quasi centrando il cuore. Un segnale per qualcuno che l’aspetta fuori?

Il pubblico crede ormai che non possa esserci grande possibilità per Pierpaolo che si è mostrato davvero interessato ad Elisabetta. Il gesto che la conduttrice ha compiuto non ha fatto altro che fomentare i dubbi dei telespettatori. E’ rivolto a qualcuno fuori che l’aspetta?