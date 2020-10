Incredibile annuncio di Alfonso Signorini: al GF Vip starebbe per entrare, tra i nuovi concorrenti, anche una famosa giornalista del TG5.

Il cast della quinta edizione del GF Vip sta per essere rimpolpato con l’entrata nella Casa di un gruppo di 5 nuovi concorrenti: alcuni nomi si ripetono da un po’ di giorni e sembrano essere ormai piuttosto certi, ma su alcuni non si ha ancora conferma. Rivelato proprio da Alfonso Signorini l’ingresso di un concorrente gay che, secondo le previsioni dovrebbe essere Claudio Sona: il suo nome è quello che più ricorre in questi giorni e l’ex tronista gay di Uomini e Donne potrebbe conquistare il cuore di Tommaso Zorzi. Altro possibile concorrente sarebbe Simone Susinna, ex fidanzato di Mariana Rodriguez, riconosciuto ieri sera in puntata da Andrea Zelletta che ha intuito la sua identità dalla sagoma. Si è parlato poi dell’ex fiamma di Dayane Mello, Stefano Bettarini e addirittura di un possibile ritorno di Cristiano Malgioglio, indiscusso mattatore del GF Vip 2. Ma ciò che abbiamo sentito al riguardo ieri sera durante il collegamento tra il conduttore del reality e il TG5 ha davvero dell’incredibile.

GF Vip, rivelazione clamorosa di Alfonso Signorini: “Tra i nuovi concorrenti, anche una giornalista del TG5”

Quello che ha lasciato di stucco tutto il pubblico di Canale 5 ieri sera è stato ascoltare dalla bocca del conduttore Alfonso Signorini, in collegamento con il TG5, che tra questi nuovi ingressi ci sarà anche quello di una famosissima giornalista della redazione del telegiornale di Canale 5. La conduttrice Cesara Buonamici ha subito precisato “Non sono io!”. Si tratta sicuramente di una novità che potrebbe giovare molto al programma in termini di ascolti.

Ma chi sarà allora la misteriosa giornalista Mediaset in procinto di varcare la soglia del Grande Fratello Vip? A voi quali nomi vengono in mente? Lo scopriremo soltanto durante la puntata di lunedì prossimo, nel frattempo divertitevi a scommettere!

