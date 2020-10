Dietro le quinte di Uomini e Donne, Gianni Sperti ha ripreso Tina Cipollari letteralmente di nascosto: è stata ‘beccata’ proprio così.

Tina Cipollari e Gianni Sperti, lo sappiamo benissimo, formano una delle coppie più formidabili di Uomini e Donne. ‘Temutissimi’ opinionisti da tutti i tronisti, cavalieri e dame, ma anche fedeli compagni, i due sono soliti regalare, in ciascuna puntata del dating show di Maria De Filippi, dei siparietti davvero imperdibili. Impossibile, infatti, dimenticare le ‘sfuriate’ della simpaticissima romana nei confronti dell’ex ballerino. Oppure, le divertenti prese in giro del pugliese verso l’ex moglie di Kikò Nalli. Insomma, sono delle vere e proprie colonne portanti del programma. Ma se credete che il loro rapporto si limita all’interno dello studio televisivo di Canale 5, vi sbagliate! Come dicevamo precedentemente, i due sono molto amici. E, soprattutto, sono soliti condividere anche diversi momenti insieme sui rispettivi canali social. Lo ha fatto qualche ora fa Gianni Sperti. In diretto collegamento da dietro le quinte per una nuova registrazione, l’ex ballerino ha ripreso Tina Cipollari di nascosto. Ma siete curiosi di sapere cosa stava facendo la simpaticissima romana? Ecco tutti i dettagli.

Gianni Sperti riprende Tina Cipollari di nascosto: cosa stava facendo l’opinionista?

Molto probabilmente, proprio quest’oggi, Sabato 17 Ottobre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Ed è per questo motivo che, come dicevamo precedentemente, Gianni Sperti e Tina Cipollari si sono recati negli studi Elios di Cinecittà per prendere parte ad un nuova e formidabile puntata. Fin qui tutto bene, potremmo dire. Se non fosse per il fatto che, con il suo solito spirito burlone, l’ex ballerino di Amici ha voluto riprendere di nascosto la sua collega mentre lei era comodamente dietro le quinte. Sappiamo benissimo che tra i due opinionisti di Uomini e Donne c’è un ottimo rapporto di amicizia. E, come dicevamo precedentemente, ce ne danno ampia testimonianza i diversi siparietti in studio o anche sui rispettivi canali social. Anche quello condiviso qualche ora sul profilo Instagram del pugliese,pensate, rientra in uno di questi. Ecco, ma perché? Cosa stava facendo esattamente Tina Cipollari dietro le quinte mentre Gianni Sperti la riprendeva di nascosto? Giudicate voi!

Ebbene si. Nel mentre Gianni Sperti la riprendeva di nascosto, molto probabilmente, qualche istante prima di entrare nello studio di Uomini e Donne, Tina Cipollari si faceva una bella dormita super rilassante. D’altra parte, lo sappiamo benissimo, l’opinionista romana le vive intensamente le puntate. È più che normale che, prima di prendervi parte ad un altro appuntamento, la Cipollari necessitasse di riposo. Ecco, ma cosa accadrà quando scoprirà che il suo collega l’ha ripresa di nascosto mentre si era appisolata?

