Pochissime ore fa, Ilary Blasi è ritornata sui social pochi giorni dopo la morte di suo suocero, Enzo Totti: la ‘triste’ immagine.

Non devono essere affatto dei giorni facili per Ilary Blasi, Francesco Totti e la loro famiglia. Qualche giorno fa, come raccontato abbondantemente in in nostro recente articolo, è venuto a mancare Enzo Totti, padre dell’ex capitano giallorosso e, quindi, suocero dell’ex letterina di Passaparola. Un evento davvero drammatico, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha scosso davvero tutti. In particolare, le persone che erano più vicino al buon Enzo. E lo si deduce chiaramente da un ultimo messaggio social che, pochi giorni dopo la morte di suo padre, il fuoriclasse del calcio italiano ha voluto dedicargli. Un lungo post, quello scritto da Francesco Totti per il papà. Ma che, d’altro conto, descrive alla grande l’immenso e speciale rapporto che c’era tra i due uomini. Ma non solo Francesco Totti è ritornato sui social. Qualche ora fa, anche Ilary Blasi ha voluto farlo. Ecco tutti i dettagli.

Ilary Blasi dopo la morte di Enzo Totti: il messaggio sui social

Seppure sia sempre stata solita ad interagire e comunicare con i suoi numerosi sostenitori, a causa del grave lutto da cui è stata colpita la sua famiglia, Ilary Blasi si è presa dei giorni di silenzio assoluto. E, soprattutto, ha voluto nettamente staccare la spina da tutto e da tutti. Sappiamo benissimo che superare un lutto non è assolutamente da poco. Sarà proprio per questo motivo che, molto probabilmente, per elaborare il tutto, l’ex letterina di Passaparola ha voluto drasticamente assentarsi dal suo profilo Instagram. Lo ha fatto fino a qualche ora fa, sapete? Ebbene si. Dopo giorni di assoluto silenzio, come dicevamo precedentemente, pochissime ore fa, la bellissima moglie di Francesco Totti è ritornata sui social. Non è la solita sempre, c’è da ammetterlo. Non ha reso partecipi, infatti, i suoi sostenitori di simpatici siparietti o di incantevoli scatti fotografici, com’è giusto che sia. Piuttosto, ha voluto condividere un’immagine molto semplice e che, molto probabilmente, descrive alla grande il suo attuale stato d’animo. Di che cosa parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo insieme.

Una foto che, da come si può chiaramente vedere in alto, è davvero molto semplice e, soprattutto, ‘minimal’. Ilary Blasi è ritornato sui social con uno scatto in bianco e nero. E, soprattutto, dopo aver immortalato un cielo romano ricco di nuvole. Un tempo, ammettiamolo, triste e cupo. E che, senza alcun dubbio, rappresenta alla grande questi ultimi giorni difficili.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui