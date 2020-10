Manila Nazzaro, di cosa si occupa? Ecco svelato il suo amato lavoro, di cui tanto aveva fatto discutere a Temptation.

La bellissima Manila Nazzaro ha sempre avuto fin da ragazza una grande passione per il mondo dello spettacolo. Infatti, ha iniziato da giovanissima, presentandosi al concorso di bellezza Miss Italia, nel 1999. La donna riuscì a vincere la corona e non poteva essere diversamente, dato che ancora oggi possiede una bellezza fuori dal comune. Da quel momento per lei si sono spalancate le porte dello spettacolo. Manila ha condotto diversi programmi ed è stata una delle showgirl di punta de Il Bagaglino, lo storico programma condotto dal mitico Pippo Franco Prima di partecipare a Miss Italia, la Nazzaro ha iniziato a studiare Medicina all’Università di Chieti, decidendo poi di fermare i suoi studi. E’ stata anche inviata di Quelli che il calcio e di Mezzogiorno in famiglia su Rai 2. Di quest’ultima trasmissione diventerà anche la conduttrice al fianco di Massimiliano Ossini. In seguito, è entrata a far parte di un nuovo ambito: qual è il lavoro di Manila Nazzaro?

Manila Nazzaro, sapete che lavoro fa?

E’ stata una delle protagoniste di Temptation Island, programma in cui ha partecipato insieme al suo compagno Lorenzo Amoruso. I due hanno vissuto un periodo molto traballante, in particolare per l’uomo ferito da alcune affermazioni della donna. Alla fine del percorso escono insieme, più innamorati che mai. Durante la permanenza nel villaggio Manila ha più volte parlato del suo lavoro e della non possibilità di poterlo abbandonare. Sapete quale lavoro svolge Manila Nazzaro? Da alcuni anni è entrata a far parte del grande mondo della radio. Infatti, conduce un programma radiofonico su Radio Zeta.

La conduttrice ha sempre dimostrato di avere una grande passione per ciò che svolge, sostenendo più volte a Temptation Island di non poter trasferirsi col suo compagno. Un amore che fortunatamente è riuscito comunque a ricomporsi. I due sembrano oggi più innamorati che mai, e si parla anche di un anello di fidanzamento: l’amata coppia è prossima al matrimonio?

