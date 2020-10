Conoscete l’età di Rudy Zerbi? Il noto personaggio televisivo, insegnante di Amici e giudice di Tu si que vales è nato a Lodi il….Scoprite qui quanti anni ha!

Rudy Zerbi è un personaggio televisivo italiano che non ha affatto bisogno di presentazioni: è uno dei volti più noti di Amici di Maria de Filippi e di Tu si que vales. Rudy iniziò la sua carriera nel mondo della musica quando diventò disc jockey in una discoteca di Covo di Nord Est. Dopo aver frequentato l’Università Statale è entrato nel mondo della Sony Music. Dopo 16 anni ha abbandonato l’attività ed è entrato a pieno nel mondo della tv. E’ molto seguito dal pubblico Mediaset. Rudy ha un passato particolare: non molto tempo fa ha rivelato di esser venuto a conoscenza di essere il figlio di Davide Mengacci. Quando aveva 30 anni la mamma scoprì di avere un brutto male e decise di rivelare tutta la verità al figlio. In un’intervista a Verissimo, il noto personaggio televisivo raccontò di aver vissuto momenti di grande rabbia. Rudy ha conosciuto il suo papà biologico solo nel 2001 ad una festa: a crescere Zerbi piccolo è stato dapprima Roberto Zerbi, primo marito della mamma, ed in seguito Giorgio Ciana, secondo marito. Molti però si chiedono l’età di Rudy: siete davvero curiosi vero? Siete nel posto giusto. Ecco quanti anni ha il noto volto tv di Amici.

Rudy Zerbi, sapete quanti anni ha? Nessuno avrebbe indovinato la sua età

Siete qui per sapere quanti anni ha Rudy Zerbi? Il noto personaggio televisivo, insegnante di canto ad Amici di Maria de Filippi e giudice di Tu si que vales è nato il 3 febbraio del 1969: è quindi del segno zodiacale dell’Acquario. Lo avreste mai detto che il professore di canto nel talent di Maria de Filippi ha 51 anni? Sembra molto più giovane!