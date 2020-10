Samuel Peron, sapete chi è la fidanzata? È stata finalista a Miss Italia

In questo articolo vi diciamo chi è la fidanzata di Samuel Peron, ballerino e volto storico di Ballando con le Stelle

Samuel Peron è nato a Marostica, in provincia di Vicenza, il 21 aprile 1982. La passione per la danza emerge sin da subito: Peron, infatti, inizia a ballare sin dall’età di quattro anni. La sua formazione artistica spazia dal liscio allo standard, dal latino-americano al funky, dalla danza contemporanea a quella moderna. Si diploma all’Istituto d’arte come designer e si laurea in Scienze motorie presso l’Università telematica San Raffaele. Si avvicina al mondo dello spettacolo nel 1992 quando partecipa allo show Sabato al circo nel corpo di ballo di Cristina D’Avena e nel 1992 partecipa allo show Bravo Bravissimo condotto da Mike Bongiorno. Nel 2005 lega la sua immagine a Ballando con le Stelle, talent show in onda su Rai e condotto da Milly Carlucci. Il ballerino è divenuto ormai un volto celebre del programma ed ha anche vinto la quarta edizione in coppia con Maria Elena Vandone. Di seguito vi parliamo della vita privata del ballerino di Ballando con le Stelle e vi sveliamo anche chi è la fidanzata.

Chi è la fidanzata di Samuel Peron?

Samuel Peron è legato sentimentalmente dal 2014 a Tania Bambaci. La loro storia d’amore, alcuni anni fa, ha vissuto un piccolo periodo di crisi, ma il loro amore non è mai stato messo in dubbio. Samuel e Tonia sono fidanzati ormai da quasi sei anni e sui social sono molto osannati. La fidanzata del ballerino di Ballando con le Stelle è nata a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, l’11 agosto del 1990. È un’appassionata di moda e sin da ragazza ha lavorato come modella. Nel contempo, però, ha proseguito anche gli studi, laureandosi in Lingue e Letterature straniere all’Università di Pisa. Nel 2010 ha vinto la fascia di Miss Sicilia ed ha partecipato alle fasi finali di Miss Italia, storico concorso di bellezza. L’anno dopo, invece, ha vinto Miss Mondo Italia, concorso indetto per decretare chi debba rappresentare il paese alle selezioni mondiali.

Samuel Peron e la fidanzata Tania Bambaci si sono conosciuti – come già detto – nel 2014 e per loro è stato un colpo di fulmine. I due sono andati subito a convivere e il loro amore resiste ancora oggi nonostante un periodo di crisi passeggero. Sui social sono molto seguiti e le foto di coppia riscuotono sempre un grande successo.