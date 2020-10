Si è parlato di lui ieri sera durante la puntata del GF Vip: chi è Telemaco Dell’Aquila, l’uomo con cui Guenda Goria ha una storia segreta.

Puntata ricca di colpi di scena quella del GF Vip ieri sera: tra segreti mai confessati, riappacificazioni sorprendenti, litigi e nomination al cardiopalma, il momento che ha visto protagonista Guenda Goria e la sua vita sentimentale non è passato di certo inosservato. All’interno del reality, durante alcune conversazioni coi i coinquilini, Guenda Goria ha fatto intendere di non essere del tutto sola nella sua vita privata. Chiamata da Alfonso Signorini in Mistery Room, a Guenda sono stati mostrati dei titoli di giornale in cui erano riportate le dichiarazioni di Olga Vais, moglie dell’uomo con cui la figlia di Maria Teresa Ruta ha una storia fuori dalla Casa del GF Vip. Ma chi è questo fidanzato della musicista? Ecco cosa sappiamo su di lui.

Telemaco Dell’Aquila, tutto sull’amore misterioso di Guenda Goria

Di Telemaco dell’Aquila non si sa moltissimo: per ora possiamo dirvi che l’uomo ha 48 anni ed è un imprenditore nato a Busto Arsizio (MI). Ha frequentato il liceo Scientifico Arturo Tosi ed oggi vive tra Milano e Sharm El Sheik, dove lavora per la catena alberghiera Domina Coral Bay. Nella splendida località egiziana Telemaco avrebbe incontrato Guenda Goria racatasi in vacanza lì tra maggio e giugno 2020. Proprio come si è detto in puntata ieri sera, Telemaco è sposato da anni con Olga Vais, una donna di origine forse russa, con cui ha due figli. Il loro rapporto sembrerebbe giunto al capolinea, ma da quanto dichiarato alla stampa, Olga non sembra intenzionata a lasciar andare il marito con cui ormai non vive più.

Rispondendo a Signorini, Guenda ha detto che Telemaco e la moglie sono separati dal 1 gennaio e che quindi lui è un uomo libero. Maria Teresa Ruta ha raccontato di aver conosciuto Telemaco insieme a Guenda anni fa durante una serata. La donna ha precisato di non vedere di buon occhio questa relazione perché ritiene che sua figlia abbia bisogno di vivere la gioventù che non ha vissuto e che con un uomo tanto più grande di lei non potrebbe vivere.

