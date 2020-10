Temptation Island, anticipazione shock: non era mai successo prima nella storia del programma di Canale 5, targato Maria De Filippi.

Manca sempre meno al gran finale di questa edizione di Temptation Island. Il reality dei sentimenti è giunto all’ultima puntata, che, eccezionalmente, andrà in onda martedì sera e non mercoledì. Una puntata in cui assisteremo ai falò di confronto finali delle ultime due coppie rimaste ancora nel villaggio: quella formata da Carlotta e Nello, e quella formata da Alberto e Speranza. Questi ultimi, in realtà, si sono già incontrati nel corso della puntata scorsa, ma il falò si è interrotto proprio sul più bello. Come finirà tra loro lo scopriremo proprio martedì sera. Ma non è tutto: come è accaduto nella scorsa edizione, nella seconda parte della puntata scopriremo cosa è accaduto un mese dopo a tutte le coppie di questa edizione. Saranno confermate le scelte del falò o qualcosa è cambiato? Ebbene, è proprio a questo proposito che, poco fa, è arrivata un’anticipazione davvero succulenta! Accadrà qualcosa che non è mai successo nella storia del docu-reality di Canale 5. Ecco di cosa si tratta.

Temptation Island, anticipazione shock: non era mai successo prima, riguarda il ‘mese dopo’

Pronti per gli ultimi, accesissimi, falò di confronto di Temptation Island? L’ultima puntata del docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi andrà in onda martedì sera. E i telespettatori non vedono l’ora di sapere come andrà a finire tra le ultime coppie ancora in ‘bilico’. Ma non solo: nel corso della puntata scopriremo anche cosa è successo “un mese dopo” a tutte le coppie che hanno partecipato a questa edizione. E, qualche ora fa, i canali social ufficiali della trasmissione hanno lanciato un velato ma succulento spoiler, che riguarda proprio qualcosa che è accaduto ‘un mese dopo’. Date un’occhiata:

Proprio così, ci sarà un incontro a tre! Non era mai accaduto nella storie del reality di Canale 5! In molti si sono chiesti di chi si tratta e , tra le varie ipotesi dei telespettatori, la più gettonata è quella dell’incontro tra Speranza, Alberto e la tentatrice Nunzia. Che Alberto abbia chiuso con la sua fidanzata e abbia iniziato una storia con la single? Staremo a vedere! Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire tutti i colpi di scena dell’ultima tappa del viaggio dei sentimenti. Appuntamento a martedì sera, ore 21 e 30, su Canale 5!