Temptation Island, anticipazioni choc sull’ultima falò tra Nello e Carlotta: cosa succederà tra i due giovani innamorati romani?

Mancano pochissimi giorni e, finalmente, assisteremo al finale di stagione di questa incredibile edizione di Temptation Island. Nel corso della puntata di Martedì 20 Ottobre, infatti, non soltanto capiremo com’è andato a finire il falò di confronto finale tra Speranza Capasso ed Alberto Maritato, anche se, in un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo raccontato una segnalazione choc su di loro, ma capiremo anche come si evolverà la storia d’amore tra Nello e Carlotta. Ecco. Stando a quanto si apprende da ‘Uomini e Donne Magazine’, sembrerebbe che il falò tra i due giovani romani sarà particolarmente infuocato. E di cui finale, tra l’altro, ci lascerà completamente senza parole. Sappiamo benissimo che, per tutta la durate dei 21 giorni, i due ragazzi sono stati i protagonisti indiscussi. E, a quanto pare, resteranno tale anche nel corso dell’ultima puntata. Ecco tutte le anticipazioni.

Temptation Islandi, anticipazioni choc sul falò finale tra Nello e Carlotta: cos’è successo

Dopo 21 giorni trascorsi nei rispettivi villaggi, anche il viaggio nei sentimenti di Nello e Carlotta è giunto al termine. Per la giovanissima coppia romana di Temptation Island, quindi, è tempo di incontrarsi. E, soprattutto, di fare un po’ il punto della situazione. In particolare, per il romano. Che, all’interno del villaggio dei fidanzati, si è particolarmente legato alla single Benedetta Armellin. Cosa accadrà, quindi, alla coppia che sta insieme da circa 6 anni? Ovviamente, al momento, non possiamo darvi una risposta certa. Anche se, stando ad alcune anticipazioni trapelato su ‘Uomini e Donne Magazine’, sembrerebbe che il loro falò di confronto finale sarà particolarmente ‘burrascoso’. Non sappiamo, sia chiaro, cosa accadrà esattamente. E, soprattutto, cosa decideranno di fare i due giovani innamorati. Fatto sta che, a quanto pare, il finale ci lascerà completamente senza parole.

‘Il finale del loro percorso vi lascerà senza parole’, si legge sulle pagine di ‘Uomini e Donne Magazine’ in merito al confronto finale tra Nello e Carlotta. Secondo voi, cosa accadrà? I due metteranno da parte i loro rancori? Staremo a vedere!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui