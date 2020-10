Tu si que Vales, chi era Veronica Franco: giovane cantante morta a 19 anni

In questo articolo vi diciamo chi era Veronica Franco, la giovane cantante esibitasi a Tu si que Vales e morta tragicamente a 19 anni

Qualche settimana fa, Veronica Franco aveva emozionato il pubblico di Tu si que Vales. La giovane cantante si era esibita sul palco del talent show di Maria De Filippi, cantando una versione fantastica del brano Halleluiah. Veronica, oltre a far emozionare il pubblico, aveva conquistato anche i giudici ed era pronto per accedere alle fasi finali del programma di Canale 5. Il destino, però, è stato crudele con lei. Veronica si è spenta nelle ultime ore, in seguito all’aggravarsi della malattia con la quale lottava da tempo. Uno dei primi a salutare Veronica è stato proprio Rudy Zerbi, giudice di Tu si que Vales: “Non ti dimenticheremo mai“.

Chi era Veronica Franco

Solo qualche settimana fa Veronica Franco ha emozionato i telespettatori di Tu si que Vales. La cantante diciannovenne, originaria di Biella, si è esibita sul palco del talent show di Canale 5 con il brano Halleluiah. La sua esibizione ha commosso sia il pubblico che i giudici, i quali, in modo unanime, hanno fatto passare la cantante al turno successivo. Veronica purtroppo non ci arriverà, perchè la leucemia ha fermato il suo cammino. La giovane cantante era salita sul palco in sedia a rotelle, raccontando la sua malattia e le complicazioni neurologiche provocate dalle terapie che stava seguendo. Veronica, dopo ben due anni di battaglie, si è spenta ieri in seguito alle complicazioni della grave malattia che la perseguitava dal 2018. Nulla ha potuto la donazione del midollo da parte di sua sorella Michela. Veronica lascia, oltre alla sorella, anche i genitori Luca e Rosanna, che adesso la piangono.

In seguito alla notizia della morte di Veronica Franco, sono arrivati sulla sua pagina social tantissimi messaggi di cordoglio, tra tutti quello di Vanni Oddera, biker che porta la mototerapia negli ospedali: “Cara amica mia, hai reso la mia vita unica e meravigliosa, mi hai regalato tanto e hai reso tutto speciale intorno a te, illuminando con la tua anima tutti i momenti bui della mia vita. La tua voce ha portato speranza e sollievo in tante famiglie. Pochi minuti fa sei volata via abbandonando questa beffarda vita terrena. Rimarrai per sempre nel mio cuore, nel nostro cuore, la tua voce sarà per sempre una speranza di

avere un mondo migliore“. È probabile che Veronica sia ricordata nelle prossime puntate di Tu si que Vales, anche se non ne abbiamo la certezza.