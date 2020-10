Verissimo, il dolore di Federica Panicucci: non trattiene le lacrime

Verissimo, la dolce Federica Panicucci racconta il grande dolore del passato: attimi di commozione in studio, non trattiene le lacrime.

Un momento di grande emozione a Verissimo, durante l’intervista alla dolce Federica Panicucci: racconta un suo dolore del passato e non trattiene le lacrime. Ospite della trasmissione della talentuosa Silvia Toffanin, la conduttrice parla del suo libro che sarà presto in libreria. Il discorso si amplia, poiché questo progetto pare sia dedicato ad una persona in particolare. Si tratta del padre di Federica Panicucci, venuto purtroppo a mancare e la cui perdita è un dolore ancora profondo per lei. Un dolore che, dopo tanto tempo, fa ancora molto male alla bellissima conduttrice. Un momento molto toccante che rivela tutta la sua dolcezza e il suo grande cuore.

Federica Panicucci in lacrime a Verissimo

La grazia di Silvia Toffanin ha aiutato il racconto della conduttrice. La “chiacchierata” tra le due ha toccato svariati argomenti. Federica Panicucci a Verissimo ha parlato del suo ex marito, degli amatissimi figli e della splendida storia d’amore con il nuovo compagno, Mario. L’uomo che, proprio qualche tempo fa, era stato duramente attaccato a causa di un commento particolare. Il momento più toccante resta, comunque, il ricordo del papà della dolce conduttrice. Federica Panicucci, con la sua solita eleganza e spontaneità, ha asciugato le lacrime che sono sbocciate negli occhi a parlare di lui. Ha anche spiegato che il dolore è un pezzo importante della vita che deve essere “attraversato” e bisogna trovare la forza di cogliere i doni che la vita concede ogni giorno, anche se può essere molto difficile. Un momento davvero pieno di emozione per Federica Panicucci durante la partecipazione a Verissimo.

La dolce Federica Panicucci ha regalato una grande emozione a tutti coloro che la seguono da casa, raccontando con molta sincerità un dolore che è difficile da superare. E voi, avete seguito Verissimo, il programma condotto dalla splendida Silvia Toffanin?