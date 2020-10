Verissimo, ospiti e anticipazioni di sabato 17 ottobre: ci sarà anche l’amatissima coppia, ecco tutti i succulenti dettagli!

Anche oggi, sabato 17 ottobre, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Il talk di canale 5 condotto da Silvia Toffanin tiene compagnia, intrattiene ed emoziona il pubblico grazie alle storie e alle interviste dei protagonisti, che ogni settimana aprono il loro cuore in studio. Con la sua dolcezza e sensibilità, infatti, la Toffanin riesce sempre a mettere a proprio agio i suoi ospiti, facendo loro raccontare dettagli e retroscena inediti sulla loro vita e sulla loro carriera. Nelle scorse settimane c’è stato il grande successo per l’intervista di Gabriel Garko, che ha parlato ancora una volta del suo outing, raccontando anche tanti retroscena sulle sue storie passate e sulla sofferenza che ha vissuto in questi anni in cui ha nascosto a tutti la verità. Pubblico in delirio anche per Can Yaman, che la scorsa settimana ha affascinato tutti con la sua bellezza e la sua simpatia. Cosa è previsto, invece per la puntata di oggi? Ecco tutti gli ospiti e le succulente anticipazioni!

Verissimo torna anche oggi, sabato 17 ottobre, con tanti ospiti e tante emozioni da regalare al pubblico. Sapete chi ci sarà in studio da Silvia Toffanin? Dopo le parole e i racconti di Gabriel Garko, arriva Eva Grimaldi. L’attrice, oggi sposata con Imma Battaglia, è stata insieme a Garko per anni e in studio dalla Toffanin racconterà la sua verità su quella storia. Quello che ci aspetta è senza dubbio un racconto emozionante e intenso, che renderà chiari tanti nuovi dettagli su questa misteriosa e difficile vicenda. Non è tutto, però, perché arriverà in studio anche l’amatissima Demet Ozdemir, l’amatissima Sanem di Daydreamer, per la prima volta in Italia. Grande attesa anche per una coppia che ha tenuto il pubblico incollato al televisore durante l’ultima edizione di Temptation Island. Stiamo parlando di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, che dopo l’esperienza nel reality di canale 5 sono pronti, forse, alle nozze. La coppia ne parlerà proprio a Verissimo: siete curiosi di sapere cosa racconterà?

Non è finita però, perché ci saranno anche i giudici di Tu Si Que Vales, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, e Federica Panicucci, che parlerà a cuore aperto del suo nuovo libro. Insomma, a giudicare dalle anticipazioni ci aspetta una puntata davvero imperdibile. Voi la guarderete?