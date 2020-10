Alba Parietti, dolorosissima perdita per la famosa conduttrice italiana: sul suo canale social ufficiale, un ultimo saluto da brividi.

Tristissimo lutto per Alba Parietti. A darcene la notizia, come è al suo solito fare, è stata la diretta interessata. Proprio pochissime ore fa, infatti, la conduttrice televisiva non ha potuto fare a meno di comunicare ai suoi accanito sostenitori la notizia di questa dolorosissima perdita. Soltanto qualche giorno fa, come raccontato abbondantemente in un nostro recentissimo articolo, l’ex opinionista de L’isola dei Famosi aveva espresso tutto il suo dolore per la morte del suo ex compagno Giuseppe Lanza di Scalea. A distanza di una settimana, purtroppo, la storia si è ripetuta. Ed, ancora una volta, è stata la protagonista di un gravissimo lutto. Una tragica notizia, da come si può chiaramente immaginare. E che, com’è giusto che sia, hanno profondamente segnato ed addolorato la bellissima Parietti. Ce ne danno, infatti, ampia testimonianza le parole da brividi che la simpaticissima Alba ha scritto in questo ultimo saluto davvero commovente. Ecco tutti i dettagli.

Alba Parietti, dolorosissima perdita: colpita da un gravissimo lutto

È stato un anno davvero particolare per Alba Parietti, bisogna ammetterlo. Nonostante la gioia di poter vedere suo figlio Francesco Oppini come concorrente del Grande Fratello Vip, l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi, in questi ultimi mesi, ha vissuto una serie di lutti che, senza alcun dubbio, hanno profondamente addolorato la sua vita. L’ultimo, purtroppo, è avvenuto qualche ora fa. E la bellissima conduttrice televisiva, com’è suo solito fare, non ha fatto potuto fare a meno di comunicare questa tragica notizia ai suoi sostenitori. Sappiamo, infatti, che, sul suo canale social ufficiale, l’ex showgirl è sempre solita interagire con i suoi sostenitori. Non soltanto, spesso e volentieri, condivide degli incantevoli scatti fotografici, ma rende anche partecipi i suoi sostenitori su tutto quanto le accade. Ed è per questo motivo, quindi, che la notizia di questa dolorosissima perdita non poteva fare a meno di renderla nota. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Purtroppo, Alba Parietti ha perso l’affetto della sua cara nonna Lorenza. ‘Te ne sei andata scivolando via nel silenzio di una notte, ma io sento ancora i tuoi passi lenti e sento ancora la tua voce dolce e buffa ‘, ha scritto Alba Parietti per esprimere tutto il suo dolore a causa di questa perdita gravissima. Anche perché, da come si può chiaramente intendere, il rapporto che Alba Parietti aveva con sua nonna, purtroppo l’unica rimasta, era davvero splendido.

Parole davvero da brividi, da come si può chiaramente leggere. E che, tra l’altro, esprimono tutto il suo dolore.

‘Ciao nonna Lorenza, sei stata la più fantastica e fantasiosa compagna di giochi’, ha continuato a scrivere Alba Parietti.

