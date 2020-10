Antonella Elia e Maria Teresa Ruta senza maglia: la foto ricordo è ‘bollente’; ecco cosa è apparso sui social.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è entrata ormai nel vivo. E i colpi di scena nella Casa più spiata della tv sono all’ordine del giorno. Merito del cast super stellare scelto da Alfonso Signorini, per la seconda volta consecutiva al timone dello show. Ma non solo: a rendere più accattivante le puntata ci pensa lei, Antonella Elia, nuova opinionista del reality, al fianco di Pupo. Con le sue battute pungenti e senza peli sulla lingua, Antonella sa sempre come creare scompiglio nella Casa. E anche sui social! Qualche ora fa, infatti, sul profilo Instagram della Elia è spuntato uno scatto che non è passato assolutamente inosservato! Si tratta di una foto del passato, in cui la Elia non indossa la maglia e usa le braccia per coprirsi. Ma attenzione, non è sola! Con lei anche una delle concorrenti più amate di questo GF, Maria Teresa Ruta. Diamo un’occhiata allo scatto che ha infiammato i social.

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Antonella Elia e Maria Teresa Ruta senza maglia: la foto ‘bollente’ incanta i followers

Maria Teresa Ruta è una delle concorrenti più amate di questa edizione del GF Vip. Inizialmente in coppia con la figlia Guenda Goria, ora gareggia come concorrente unico. E, nella Casa, sta dimostrando di avere il carattere giusto per affrontare le sue ‘rivali’, prima tra tutte Matilde Brandi. E, poco fa, Maria Teresa è apparsa in uno scatto condiviso su Instagram da un’altra protagonista di questo GF Vip, ma nelle vesti di opinionista. Antonella Elia, infatti, ha condiviso una foto ricordo in cui si trova proprio con Maria Teresa, ed altri personaggi noti della tv, tra cui Emanuela Folliero e Susanna Messaggio. Uno scatto del passato….decisamente bollente! Il motivo? Le showgirl non indossano nulla nella parte superiore e per coprirsi utilizzano braccia e mani. Guardate un po’:

“Quando facevamo perdere le notti di sonno agli italiani. Ora ci pensa il gf vip!”, questa la didascalia di Antonella alla foto. Un post che non è passato affatto inosservato: pioggia di likes e commenti, tutti ricchi di complimenti per la bellezza delle showgirl, ancora splendide nonostante il passare del tempo. E voi, state seguendo il percorso di Maria Teresa nella Casa del GF Vip?