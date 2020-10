Belen Rodriguez, via la luce in tv: battuta imbarazzante di Teo Mammucari

Belen Rodriguez, via la luce in tv, durante la puntata di Tu si que vales: battuta ‘imbarazzante’ di Mammucari.

Ieri sera, 17 ottobre, è andata in onda una nuova scoppiettante puntata di Tu si que vales. Al timone della presentazione della trasmissione Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. I quattro eccezionali giudici riescono sempre con la loro schietta personalità ad animare l’atmosfera, partecipando spesso direttamente alle performance. La serata di ieri è stata ricca di meravigliosi colpi di scena e imprevisti inaspettati. Infatti, c’è stato un ilare scontro tra Teo Mammucari e Rudy Zerby. Il tutto è avvenuto dopo che un concorrente Pinuccio ha espresso il suo profondo volere di poter ricevere il numero della regina della tv, ossia di Maria De Filippi. A quel punto però Rudy, volendo accontentare la richiesta del partecipante, non ha dato quello di Maria ma bensì il numero di Teo. Quest’ultimo si è decisamente infastidito, esprimendo il suo affronto. Ma non solo, proprio durante una pausa, ci sono stati alcuni minuti in cui è stata spenta la luce in tv e si è creato un momento che ha visto protagonista Belen Rodriguez, seguita dalla battuta ‘imbarazzante’ di Mammucari. Entriamo nel dettaglio dell’accaduto.

Belen Rodriguez, si spegne la luce in tv: battuta imbarazzante di Mammucari

Una nuova spumeggiante puntata di Tu si que vales è andata in onda nella serata di ieri. Come sempre il programma poggia su solide basi, infatti, riesce a conquistare un vasto pubblico. La trasmissione si pone tra le più seguite del sabato sera, e non poteva essere diversamente, non solo per le meravigliose e goliardiche esibizioni, ma anche per le solari e schiette personalità dei giudici e presentatori. La puntata di ieri è stata attraversata da un turbinio di emozioni, a colpire in modo particolare la storia di Raffaele, che ha decisamente fatto emozionare tutti. Ma durante la messa in onda di ieri, c’è stato un momento che non è passato di certo inosservato. Infatti, dopo l’esibizione di Adel e Bad Peace è avvenuta la consueta pausa e al ritorno di tutti in studio, qualcosa è accaduto. Sabrina Ferilli è andata a sedersi al suo posto, affiancata da Maria De Filippi, ma all’improvviso le luci si sono spente. Belen ha chiesto a Maria una caramella, ed è andata incontro alla postazione della De Filippi per prenderla. Nel mentre c’è stata però una battuta ‘imbarazzante’ di Teo Mammucari, rivolta alla presentatrice: “Togli quelle mani Belen, ti prego“, ha ironicamente espresso l’uomo.

Un momento che ha riscosso molta ilarità, accompagnato dalle risate del pubblico in studio. Teo ha proseguito nel gioco avvertendo la showgirl di una possibile denuncia. Ma la bellissima Belen non si è fatta di certo sorprendere dalle parole dell’uomo. Sappiamo infatti che Mammucari è solito fare battute divertenti e scherzi goliardici. La puntata di ieri possiamo certamente dire è stata molto emozionante e particolarmente animata. Tu si que vales continua a conquistare il cuore dei telespettatori!

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui