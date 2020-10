Chi è Bello Figo: età, carriera, vita privata e curiosità sul rapper che sta facendo tanto discutere in Italia, ecco cosa sappiamo di lui.

Bello Figo, pseudonimo di Paul Yeboah, è un rapper italiano di origine ghanese che sta facendo molto discutere in Italia per le canzoni e i video che pubblica sul suo canale Youtube. Giovane, irriverente e molto controverso, il rapper fa un tipo di musica molto particolare, che non tutti apprezzano. Si tratta di un rap ‘trash’, uno stile volutamente ‘povero’ sia nelle tecniche audio-visive, sia nei testi, che sono molto semplici e ripetitivi e spesso contengono un linguaggio scurrile e non sempre corretto dal punto di vista grammaticale. Il suo modo di fare musica, insomma, è una specie di parodia della musica stessa, nella quale il giovane tratta argomenti anche molto delicati come il razzismo, l’immigrazione e anche lo stesso Coronavirus, però in modo ironico, facendo una sorta di parodia. Nonostante riceva molte critiche, Bello Figo piace anche molto, soprattutto ai più giovani. Le sue canzoni ‘Non Pago Affitto’ e ‘Coronavirus’, che sono tra le più famose, contano rispettivamente 27 milioni e 5,7 milioni di visualizzazioni su Youtube. Un successo da non sottovalutare, insomma, che ha reso questo rapper un vero e proprio fenomeno mediatico. Ma proviamo a conoscere qualcosa in più su di lui e sulla sua vita privata: ecco cosa sappiamo.

Bello Figo è nato in Ghana il 2 agosto del 1992 e il suo vero nome è Paul Yeboah. Oggi, dunque, ha 28 anni ed è uno dei rapper del momento, con un grandissimo seguito su Youtube. E’ qui, infatti, che pubblica i suoi video, il cui grande successo gli ha permesso di cominciare ad esibirsi poi anche in concerto. Al momento non ha prodotto album in studio, ma i suoi video lo hanno reso un vero e proprio fenomeno sul web. Paul è arrivato in Italia all’età di 12 anni insieme ai suoi genitori e si è stabilito a Parma. La sua carriera è cominciata nel 2010, quando ha cominciato a pubblicare video su Youtube con il nome di Gucci Boy e Bello Figo Gucci. La sua popolarità è cresciuta velocemente, al punto che il brand di alta moda lo ha citato in giudizio, portandolo a rinunciare al nome ‘Gucci’.

La sua musica è molto particolare e tratta temi come il sesso, il razzismo e la politica, utilizzando un linguaggio spesso volutamente volgare e scurrile. Tra le sue canzoni più famose abbiamo ‘Non pago Affitto’, che conta ben 27 milioni di visualizzazioni, ma anche ‘Referendum Costituzionale’ e ‘Sono Bello come Profugo’. Visti i continui riferimenti alla politica e ai suoi esponenti nei testi delle sue canzoni, Bello Figo è stato definito dalla rivista ‘Rolling Stones’ il rapper più ‘politicizzato’ in Italia. Spesso vittima di minacce e commenti razzisti, il rapper ha dovuto anche annullare alcuni suoi concerti tra il 2016 e il 2017, per timore di eventuali disordini. Nel 2019, invece è stato denunciato dall’Università di Pisa per aver girato un video all’interno delle aule di Economia senza l’autorizzazione del Rettore.

Insomma, Bello Figo è un personaggio davvero particolare e molto controverso, che per diversi motivi è diventato un vero e proprio ‘fenomeno’. Cosa pensate di lui?