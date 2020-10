Ricordate Claudia Mannoni della prima edizione di Amici? Ecco com’è oggi l’amatissima ballerina del talent show di Canale 5.

Amici di Maria De Filippi è giunto ormai alla 20 esima edizione, che inizierà nei prossimi mesi. Ma forse non tutti ricordano che, nella primissima edizione, in onda nel 2001, il programma aveva un altro titolo: Saranno famosi! E tra i concorrenti più amati ci fu anche lei, Claudia Mannoni, la splendida ballerina dai capelli lunghi e rossi. Ha incantato tutti con le sue coreografie, ma come è diventata ora, a distanza di quasi 20 anni? Diamo un’occhiata alle foto pubblicate dall’ex allieva del talent show sul suo profilo di Instagram.

Claudia Mannoni è stata una delle allieva della primissima classe di Amici, quando si chiamava Saranno Famosi. Con lei, in quella prima e fortunatissima edizione vinta dal cantante Dennis Fantina, c’erano, tra gli altri, Marianna Scarci, Leonardo Fumarola, Andrea Cardillo e Antonio Baldes. Con quest’ultimo, la ballerina sarda ebbe una storia d’amore che è durata un bel po’di anni, anche dopo la fine della trasmissione. Ma a distanza di quasi 20 anni, come è diventata la bellissima Claudia? Ebbene, spulciando sul suo profilo social di Instagram, possiamo vedere che la Mannoni è felicemente sposata col suo compagno Antonio Badini: la coppia è convolata a nozze nel 2011 e ha due splendidi bambini. Ecco alcuni scatti postati da Claudia sui social:

Eh si, è proprio il caso di dirlo: sembra che il tempo si sia fermato per la bellissima Claudia! A distanza di quasi 20 anni, l’ex allieva di Saranno Famosi è quasi identica alla diciottenne che ha fatto sognare il pubblico con le sue coreografia, nella prima edizione dello show. E voi, ricordate il suo percorso nella scuola di Saranno Famosi? Chi era il vostro preferito? Intanto, i casting della nuova edizione del talent proseguono: la nuova classe sta per formarsi e noi non vediamo l’ora!