Elettra Lamborghini: “Ho sempre la nausea”, cosa bolle in pentola?

Elettra Lamborghini, messaggio ambiguo per i fan: “Ho sempre la nausea” cosa bolle in pentola?

Elettra Lamborghini, il messaggio che mette in allarme i fan: “Ho sempre la nausea”, cosa bolle in pentola? (fonte Instagram)Torna a far parlare di sé le bellissima Elettra Lamborghini con un messaggio che mette in allarme in fan: “Ho sempre la nausea” dice. Cosa bolle in pentola? La splendida cantante, che ha da poco coronato il suo sogno d’amore con un matrimonio davvero da favola e un viaggio di nozze da sogno, torna al centro del gossip. Attraverso il suo profilo Instagram, la splendida Elettra Lamborghini spiega di non avere mai fame e sentire costantemente un senso di nausea. Ovviamente, il primo pensiero dei fan è stato riguardo la possibilità che la bellissima cantante potesse essere incinta. Del resto, Elettra Lamborghini ha sempre detto di voler creare una famiglia, ma anche spiegato di pensare che sia troppo presto.

Elettra Lamborghini, la nausea costante: è incinta?

Sebbene lei stessa affermi, nel mezzo di una delle Instagram stories in cui racconta tutto ai fan, di non essere incinta, la curiosità e il dubbio restano. Elettra Lamborghini racconta di avere voglie particolari, come di sushi e di avvertire spesso dei capogiri. La cantante attribuisce il tutto ad un qualcosa di ormonale e chiede consiglio ai fan riguardo a possibili cause. Nonostante alla parola “nausea” tutti abbiano immediatamente collegato la possibilità che Elettra Lamborghini sia incinta, lei non sembra essere di questa idea. “Non posso essere incinta” ha detto e sembra sicura. Sempre solare e sorridente, rassicura poi tutti del fatto di essere piena di energie a parte questi strani sintomi che la accompagnano da qualche giorno. Ovviamente, i fan sono impazziti, trepidanti ed entusiasti all’idea che la giovane possa diventare presto mamma. Al momento, tutto resta solo un’ipotesi e bisognerà aspettare per capire se davvero qualcosa bolle in pentola.

La curiosità è molta, ma non possiamo fare che altro che pazientare per scoprire se la bella Elettra Lamborghini è davvero incinta. Voi cosa ne pensate?