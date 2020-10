Elisabetta Canalis indignata: “Vergognoso”, non si trattiene

Elisabetta Canalis si è mostrata indignata sul social: “Vergognoso”, non si trattiene dopo la lettura della notizia.

E’ sicuramente una delle showgirl più amate ed apprezzate, Elisabetta Canalis è sempre stata molto seguita sui social. Il suo profilo instangram conta migliaia di follower, che la donna tiene spesso aggiornati. Infatti, Elisabetta ama pubblicare i suoi meravigliosi scatti che come sempre riscuotono grande clamore. Le sue bollenti foto sono super ammirate ed apprezzate e non poteva essere diversamente, dato che la Canalis è di una bellezza fuori dal comune. Ma non solo, la bellissima showgirl grazie al suo profilo tiene sempre informati i suoi follower, anche per quanto riguarda notizie più importanti, esprimendo spesso il suo pensiero. Ultimamente, la donna ha mostrato sui social un momento particolare che stava attraversando, infatti, è stata costretta a scappare da Los Angeles per l’aria tossica. Da pochissimo però Elisabetta Canalis ha pubblicato un post ed ha espresso indignata il suo pensiero per quanto letto: “Vergognoso”, queste le parole della showgirl che non ha voluto certamente trattenersi. Entriamo nel dettaglio dell’avvenimento.

Elisabetta Canalis, indignata: “Vergognoso”

La meravigliosa showgirl Elisabetta Canalis utilizza spesso il suo profilo instangram per esprimere il suo pensiero e dire la sua per quanto concerne qualche avvenimento di particolare risonanza. La donna si è trasferita in California, dove vive insieme a suo marito, il chirurgo americano Brian Perri, i due hanno avuto una bellissima bambina. Elisabetta nonostante sia lontana dall’Italia, si tiene comunque sempre aggiornata sugli avvenimenti che animano il nostro Paese. Infatti, precisamente a Roma, nel giardino Mario moderni, sono stati uccisi dei cinghiali dagli agenti della polizia. Il tutto è stato seguito dalla protesta degli ambientalisti, che hanno parlato di un ‘omicidio’. Elisabetta Canalis si è mostrata subito pronta ad esprimere il suo pensiero. Infatti, ha condiviso l’articolo, “Vergognoso“, ha scritto la donna sul post. La Canalis non ha trattenuto la rabbia e ha espresso la sua indignazione.

Da quanto si legge, i cinghiali sono stati prima narcotizzati e poi uccisi, la mamma cinghiale e i sei cuccioli. Gli animali si aggiravano da 24 ore per il parco giochi di Roma, attirati dall’immondizia abbandonata accanto. E non solo, la stessa Elisabetta Canalis ha voluto dire la sua al riguardo. La showgirl non è riuscita a trattenersi e ha espresso tutto il suo rammarico.

