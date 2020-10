Fausto Leali, sapete a che età ha cominciato la sua carriera? Resterete senza parole, ecco tutti i dettagli sull’amatissimo cantante.

Fausto Leali non ha certo bisogno di presentazioni. Parliamo, infatti, di uno dei cantanti che hanno fatto la storia della musica italiana. Alcune sue canzoni sono dei veri e propri ‘cult’ e hanno avuto un successo senza precedenti, tanto che sono ancora oggi conosciute da persone di tutte le età. Basti pensare, ad esempio, a ‘Mi manchi’, o ‘A Chi’, o ancora al grande successo ‘Ti lascerò’, il duetto con Anna Oxa che gli è valso anche la vittoria al Festival di Sanremo nel 1989. La sua voce particolarmente ‘roca’ e graffiante gli è valsa l’appellativo di ‘negro bianco’ e il suo talento non è certo una novità. Sapete a quanti anni Fausto ha cominciato a esibirsi e a scrivere canzoni? La notizia vi lascerà sicuramente a bocca aperta!

Fausto Leali è uno dei cantanti che hanno scritto la storia della musica italiana. Il suo talento e la sua carriera sono incredibili e il pubblico lo ha sempre amato tantissimo. Nell’ultimo periodo è stato purtroppo protagonista di un episodio non bello, e parliamo della squalifica al Grande Fratello Vip per aver utilizzato il termine ‘ne*ro’ nei confronti di Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli. Nonostante il suo volesse essere solo un epiteto utilizzato con ironia e nonostante anche lo stesso Enock abbia capito la buona fede del suo ‘coinquilino’, il GF non ha potuto non punire il comportamento di Leali, squalificandolo definitivamente dal gioco. La delusione di Fausto e di tutti i suoi compagni d’avventura è stata palpabile, ma questo episodio non ha comunque mai messo in ombra nemmeno per un momento la grande forza e la carriera di questo artista, che è cominciata, tra l’altro, quando lui era davvero giovanissimo. Il suo primo ingaggio da professionista, infatti, è arrivato addirittura quando aveva solo 14 anni ed è stato nell’orchestra di Max Corradini. A 16 anni, poi Fausto è entrato nell’orchestra del fisarmonicista Wolmer Beltrami e a 17, nel 1961, ha inciso il suo primo disco 45 giri. Lo sapevate? Stiamo parlando, insomma, di un vero e proprio ‘enfant prodige’.

Da allora sono trascorsi 62 anni e la voce di Leali continua ancora a emozionare il pubblico. Insomma, parliamo davvero di un artista incredibile, siete d’accordo anche voi?