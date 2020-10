Francesca Manzini è pronta a fare il grande passo, ma cosa sappiamo sul suo fidanzato? Ecco la sua età, lavoro ed instagram.

L’abbiamo amata e super apprezzata durante la sua partecipazione ad ‘Amici Celebrities’ e durante le settimane in cui è stata al timone di ‘Striscia la Notizia’, Francesca Manzini. Bellissima e simpaticissima, la diverte imitatrice di Mara Venier e di tantissimi altri personaggi del piccolo schermo si accinge a vivere uno dei momenti più belli che una donna possa vivere nella sua vita. A distanza di pochissimi mesi dall’incontro con l’uomo che le ha letteralmente cambiato la vita, la conduttrice radiofonica è pronta a fare il grande passo. Insomma, una notizia davvero splendida, c’è da ammetterlo. La domanda, però, sorge spontanea: chi è il fidanzato di Francesca Manzini? Lui, come raccontato anche in un nostro recente articolo, si chiama Christian Vitelli. E, a quanto pare, avrebbe completamente perso la testa per l’attuale concorrente di Tale e Quale Show. Ecco, ma cos’altro sappiamo su di lui? Siete proprio curiosi di conoscere anche voi nel minimo dettaglio? Vi accontentiamo immediatamente!

Francesca Manzini, chi è il fidanzato: cosa occorre sapere su di lui

Fidanzata da poco più di sette mesi, Francesca Manzini, come dicevamo precedentemente, è pronta a fare il grande passo con il suo attuale fidanzato Christian Vitelli. I due, come anticipato, fanno coppia fissa da pochissimo tempo, eppure sono già pronti a convolare a nozze. Ecco, la domanda che, però, adesso vi facciamo è la seguente: cosa sapete sul fidanzato di Francesca Manzini? Siete curiosi anche voi di conoscere ogni cosa nel minimo dettaglio? Vi accontentiamo immediatamente. Partiamo con il dirvi che, così come la bellissima e simpaticissima imitatrice, anche il buon Vitelli non è assolutamente un volto sconosciuto al mondo dello spettacolo. Nato a Latina nel 1974, il giovane è un conosciutissimo ed apprezzatissimo doppiatore.

Cosa sappiamo, invece, del suo canale Instagram? Beh, inutile a dirvi che, come Francesca Manzini, anche il suo fidanzato decanta di un successo davvero clamoroso. Con un profilo che conta più di 1000 followers, il doppiatore romano non perde mai occasione di intrattenere il suo pubblico social con scatti fotografici davvero fantastici.

Sapete com’è nata la loro storia d’amore?

Chi lo dice che l’amore non può scoppiare per chat? Lo sanno bene Francesca Manzini e Christian Vitelli. I due, infatti, si sarebbero in videochat nel pieno dell’emergenza Coronavirus grazie alla sorella dell’attuale concorrente di ‘Tale e Quale Show’. E, da quel momento, non si sono più lasciati. Lui, infatti, ha immediatamente lasciato Londra, dove viveva, per trasferirsi a casa della bellissima imitatrice. I due, come lo testimoniano anche le loro foto social, sono super innamoratissimi. E non vedono l’ora di diventare marito e moglie.