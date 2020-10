GF Vip, svelato il nome del nuovo ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia: è un’ex di Temptation Island, di chi si tratta.

Una quinta edizione del Grande Fratello Vip che, come ribadito diverse volte in nostri articoli, si accinge ad entrare nella storia. Non soltanto perché non era mai accaduto prima d’ora che due edizioni dello stesso ‘format’ si susseguissero a distanza di pochissimi mesi, ma anche perché, a quanto pare, sembrerebbe che l’attuale edizione non terminerà affatto a Dicembre, come previsto, piuttosto continuerà fino a Febbraio. Insomma, una notizia davvero splendida. Ma che, com’è giusto che sia, provoca un’unica conseguenza: reclutare nuovi concorrenti. Per far sì, infatti, che il reality possa proseguire fino all’anno nuovo, c’è bisogno di new entry. Ecco, il nome di uno di loro, come ricorderete, lo abbiamo svelato in un nostro recentissimo articolo. Qualche ora fa, però, il profilo social ufficiale di ‘Giornalettismo’, ne ha voluto svelare un altro nuovo concorrente. Ovviamente, vi racconteremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se vi anticipiamo che questo nuovo concorrente è un ex di Temptation Island.

Grande Fratello Vip, svelato il nome di un altro nuovo concorrente: è proprio lei

Stando a quanto si apprende da quest’ultimo post condiviso sulla pagina Instagram ufficiale di ‘Giornalettismo’, sembrerebbe che, nelle prossime settimane, ci sarà un nuovo ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Non facciamo riferimento, badate bene, a colui che è stato mostrato a tutti i ragazzi nel corso della decima diretta, piuttosto di un altro nome che, senza alcun dubbio, non vi risulterà affatto sconosciuto. Ecco, ma chi è esattamente questo nuovo ingresso di cui stiamo parlando? Semplice! Proprio di lei: Selvaggia Roma.

Ebbene si. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che l’ex di Temptation Island sia pronta a fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Ma le sorprese, badate bene, non sono affatto terminate qui. Stando a quanto si apprende da questo post social, sembrerebbe che Selvaggia Roma entri da single, ma che abbia puntato gli occhi su Pierpaolo Pretelli. Come la prenderà Elisabetta Gregoraci?