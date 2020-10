Gravissimo lutto per l’apprezzato allenatore: è morta sua sorella

Un vero e proprio gravissimo lutto per il famosissimo ed apprezzatissimo allenatore: la sua cara sorella, purtroppo, è morta.

La notizia è giunta qualche ora fa. E, vi assicuriamo, è davvero tragica. A diffondere sul mondo del web questa precoce scomparsa, è stato il profilo Twitter della Fiorentina, la squadra di calcio della Seria A. Proprio pochissime ore fa, il club fiorentino, infatti, ha voluto porgere le più sentite condoglianze per il loro allenatore che purtroppo, nelle scorse ore è stato colpito da un grave lutto. Non sappiamo esattamente cosa sia successo e, soprattutto, cosa abbia causato la morte della persona cara all’allenatore. Fatto sta che, com’è giusto che sia, l’attuale commissario tecnico dell’Under 18 della Fiorentina è completamente distrutto dal dolore per la prematura scomparsa di sua sorella. Una notizia, da come si può chiaramente comprendere, davvero tragica. E che, com’è giusto che sia, ha spiazzato letteralmente tutti. Infatti, appena diffuso l’annuncio su Twitter, il messaggio ha ricevuto numerosi e diversi messaggi di cordoglio per il famoso allenatore. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Grave lutto per il conosciutissimo allenatore: di chi si tratta

Pochissime ore fa, come dicevamo precedentemente, il profilo Twitter della Fiorentina ha condiviso un messaggio di cordoglio per l’allenatore dell’Under 18. E, in un vero e proprio batter baleno, è stato completamente preso d’assalto da tutti. Non sappiamo, come anticipato, cosa sia esattamente successo. Fatto sta che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il commissario tecnico dell’Under 18 sia stato il protagonista di un gravissimo e dolorosissimo lutto. A venire meno al tenero affetto dei suoi cari, purtroppo, è stata la sorella dell’allenatore. Non sappiamo con esattezza, lo ripetiamo, cosa sia esattamente successo. Fatto sta che, da come si può chiaramente immaginare, il dolore di Renato Buso, questo è il nome del famosissimo allenatore, deve essere assolutamente immenso.

‘Tutta la famiglia Fiorentina è vicina a Renato Buso, in questo momento di profondo dolore, per la scomparsa della sorella’, recita il tweet della Fiorentina che, quindi, annuncia questo gravissimo lutto per l’allenatore Renato Buso. E al quale, come dicevamo precedentemente, sono susseguiti numerosi messaggio di affetto e di cordoglio.

Chi è Renato Buso?

Attualmente al timone dell’Under 18 della Fiorentina, Renato Buso decanta di una carriera calcistica davvero da urlo. Nato nel 1969, il buon trevigiano ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del calcio verso i 16 anni. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Colonna portante di numerosi club di Serie A del campionato italiano, Renato Buso è stato anche allenatore della Sarzanese in Serie D. Dal 2009, invece, ricopre il ruolo di allenatore dell’Under 18 della Fiorentina.

Anche noi di Sologossip ci stringiamo al dolore di Roberto Buso.