Il famosissimo influencer è morto alla sola età di 33 anni dopo essere risultato positivo al Coronavirus: la tragica notizia appena arrivata.

Si tratta, senza alcun dubbio, di una vera e propria tragica notizia. Pochissime ore fa, siamo venuti a sapere della morte di un giovanissimo ed apprezzatissimo influencer dopo essere stato contagiato dal Coronavirus. Sempre molto attivo e dedito ad informare i suoi sostenitori su tutto quanto gli accadeva durante le sue giornate, qualche giorno fa, l’influencer non ha potuto fare a meno di comunicare ai suoi followers di essere risultato positivo al Covid-19. Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che i primi segnali della malattia gli siano iniziati a comparire durante un suo viaggio in Turchia. E che, per questo motivo, appena ritornato, ha deciso di sottoporsi a tutti i controlli specifici. Non soltanto ecografia, ma anche diversi test ed anche, ovviamente, quello del Covid. Che, purtroppo, è risultato positivo qualche ora dopo. Una scoperta davvero drammatica, c’è da ammetterlo. Soprattutto per il diretto interessato. Che, in questo lungo post come racconto, ha specificato che, fino a poco tempo prima, pensava che il virus non esistesse affatto. Purtroppo, però, esiste. Ed, addirittura, ha causato anche la sua morte. Ecco tutti i dettagli.

Giovane influencer di 33 anni muore per Coronavirus: l’annuncio dell’ex moglie

‘Ho anche pensato che non ci fosse alcun Covid’, ha scritto l’influencer di 33 anni che, qualche ora fa, è morto proprio per il Coronavirus. Come dicevamo precedentemente, Dmitriy Stuzhuk, questo è il nome del ragazzo seguitissimo ed apprezzatissimo sui social, ha raccontato, qualche giorno fa, di aver scoperto di essere risultato positivo al temibile virus cinese. Durante un viaggio in Turchia, l’influencer ha raccontato di essersi svegliato una mattina con il collo gonfio e con diverse difficoltà respiratorie. E di essersi sottoposto, al suo ritorno, a diversi accertamenti che gli hanno confermato la sua positività al Covid. In questo lungo post social, l’influencer ha raccontato, inoltre, di aver iniziato una cura domiciliare. Che, a quanto pare, gli stava portando anche dei benefici a livelli di respirazione. E che, fino a quel momento, le sue condizioni di salute risultavano stabili. Non sappiamo, quindi, cosa sia successo subito dopo. Fatto sta che, qualche ora fa, l’ex moglie ha annunciato la sua morte.

Non sappiamo, come dicevamo precedentemente, cosa sia esattamente accaduto a Dmitriy. E, soprattutto, che tipo di complicazioni ha avuto in queste ultime ore. Fatto sta che, stando a quanto si apprende dal post della sua ex moglie e, tra l’altro, racconta anche Fanpage, sembrerebbe che il giovanissimo influencer sia morto a 33 anni proprio a causa del Coronavirus.