Lutto per Mina, morto il suo ex fidanzato: aveva 78 anni

Lutto per la cantante Mina, è morto il suo ex fidanzato: l’uomo, che si è spento oggi, aveva 78 anni, ecco chi è

Lutto per Mina, celebre voce della canzone italiana. Si è spento oggi il suo ex fidanzato. L’uomo aveva 78 anni e anche lui è stato un celebre cantante, nonchè membro di un famoso gruppo italiano. Di seguito vi diciamo di chi si tratta.

Lutto per Mina, morto il suo ex fidanzato

La cantante Mina colpita da un lutto. Si è spento all’età di 78 anni Alfredo Cerruti, ex fidanzato della Tigre di Cremona. È divenuto famoso in Italia soprattutto per essere stato membro del gruppo degli Squallor, il primo vero gruppo demenziale della musica italiana. Della formazione facevano parte, oltre a lui, i parolieri Giancarlo Bigazzi e Daniele Pace, il musicista Totò Savio e il discografico Elio Gariboldi. Il gruppo nacque quasi per scherzo nel 1969. Il gruppo si riuniva in sala d’incisione senza testi o spartiti e componevano brani fatti di grevi doppi sensi e politicamente scorretti. Nella loro carriera sono riusciti a vendere migliaia di copie di dischi dai titoli e dalle copertine volgarmente allusive. Alfredo Cerruti lo si poteva incontrare al Casinò di Sanremo durante le serate del Festival, dato che era un giocatore accanito, oltre che un talent scout e autore televisivo. Ladislao Sugar e il figlio Piero gli avevano affidato la direzione artistica della Sugar. I rapporti però si raffreddarono quando Caterina Caselli, moglie di Piero, fondò l’etichetta chiamata “l’Ascolto”. Cerruti, infatti, non nascose mai la sua ostilità alla Caselli.

Alfredo Cerruti era anche uno sciupafemmine e ai suoi piedi cadde anche Mina, storica voce della canzone italiana. La loro storia d’amore, nata negli anni settanta, durò tre anni, poi ognuno prese le proprie strade.