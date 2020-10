Appena aperta la puntata, Mara Venier non ha potuto fare a meno di raccontare dell’imprevisto accaduto a poche ore da Domenica In.

Anche per quest’oggi 18 Ottobre è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. A distanza di qualche giorno dalla clamorosa confessione che riguarda proprio il programma, Mara Venier è stata al timone di un appuntamento davvero imperdibile. Non soltanto perché, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, gli ospiti presenti in studio sono stati tantissimi e, soprattutto, formidabili, ma anche perché, in occasione del suo settantesimo compleanno, la padrona di casa ha deciso di farsi intervistare. Ebbene si. Molto probabilmente per la prima volta in assoluto nella storia di Domenica In, sarà proprio Mara Venier a lasciarsi andare e a raccontare a Carlo Conti. Un evento davvero grandioso, da come si può chiaramente comprendere. E che, tra l’altro, è stato preceduto da una confessione davvero inedita. Completamente senza peli sulla lingua, la colonna portante ha raccontato al suo pubblico lo spiacevole imprevisto accaduto qualche ora prima della messa in onda. Cos’è successo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Mara Venier, l’imprevisto accaduto poche ore prima di Domenica In

È appena iniziata la puntata di Domenica In del 18 Ottobre quando Mara Venier, ancora prima di lasciarsi intervistare dal suo fedele amico Carlo Conti, non si è affatto trattenuta. Ed ha raccontato al suo amato pubblico lo spiacevole imprevisto accaduto poche ore prima dalla messa in onda della nuova puntata del suo show. ‘Vogliamo anche dire la verità?’, ha iniziato a dire Mara Venier ancora prima di raccontare la sua immensa vita ed esperienza televisiva e lavorativa a Carlo Conti e, soprattutto, di svelare l’inconveniente accaduto qualche ora prima. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, infatti, sembrerebbero che, come ospiti del 18 Ottobre, ci sarebbero dovuti essere Francesco Totti, che, però, per il grave lutto non ha potuto essere presente, ed Ezio Greggio. Ma che, purtroppo, nessuno dei due ha potuto. E, quindi, il direttore Stefano Coletta, saltati tutti gli ospiti, ha avuto la brillante idea di organizzare un’intervista di cui la protagonista indiscussa è stata Mara Venier.

‘Meglio dire la verità, dato che abbiamo un rapporto diretto con il pubblico’, ha continuato a dire Mara Venier, svelando, quindi, com’è nata l’idea di lasciarsi intervistare da Carlo Conti.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui