Muore di tumore soltanto a 31 anni, a causa del Covid la giovanissima ragazza non ha potuto più fare le chemio: la drammatica vicenda.

Una vicenda davvero drammatica e che, vi assicuriamo, vi lascerà completamente senza parole. Sappiamo benissimo quanto, in questo ultimo anno, tutto il mondo stia avendo a che fare con un nemico invisibile. E, soprattutto, di quanto tutto il sistema sanitario stia combattendo contro di esso. Gli ospedali, lo sappiamo benissimo, sono completamente ricchi di pazienti Coronavirus. E, purtroppo, può capitare che i pazienti affetti da altre patologie e malattia vengano completamente ‘trascurati’. È il caso, ad esempio, di questa giovanissima trentunenne. Che, malata di cancro, ha dovuto rinunciare, proprio a causa del Coronavirus, per circa tre mesi al suo ciclo di chemioterapia. Una drammatica vicenda, da come si può chiaramente intendere. E che, purtroppo, ha avuto anche un triste epilogo. Nonostante i suoi continui e disperati appelli, anche social, muore a 31 anni per tumore. Ecco la storia drammatica di questa giovanissima ragazza di origini inglesi.

Muore a 31 anni di tumore: aveva ‘stoppato’ la chemio per Coronavirus

La vicenda raccontata da ‘Daily Mail’ che riguarda Kelly Smith, la giovane trentunenne inglese, è davvero da brividi. Come dicevamo precedentemente, la ragazza era malata di cancro. E, com’è giusto che sia, si sottoponeva costantemente a lunghi cicli di chemioterapie. Purtroppo, però, con il sopraggiungere del Coronavirus anche in America, questo non è stato più possibile. Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che, per circa tre mesi, la bella Kelly non abbia potuto sottoporsi alle cure utili per sconfiggere il brutto male. E che, purtroppo, nel Giugno scorso è morta. A quanto pare, proprio in quei mesi di ‘pausa’ dalle chemioterapie, il tumore, purtroppo, si è espanso ulteriormente. Provocando purtroppo un peggioramento delle condizioni di salute della trentunenne.

Muore a 31 anni per un tumore e, soprattutto, perché il suo ciclo di chemioterapia era stato messo in ‘pausa’ a causa del Coronavirus, Kelly Smith. Una vicenda, quindi, drammatica. E che, speriamo, non passi assolutamente inosservata.