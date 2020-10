Nuovo dpcm, le nuove misure ‘anti-Covid’: cosa cambia

Firmato il nuovo dpcm, contenente le nuove misure ‘anti-Covid’: ecco cosa cambia da domani in tutto il paese

La seconda ondata di Coronavirus si è abbattuta sul paese. Più di diecimila nuovi contagi, aumentano anche le terapie intensive, si torna a morire di Covid-19. Il governo italiano corre ai ripari e presenta un nuovo dpcm per arrestare la corsa del virus. Il temibile morbo, dopo le ‘vacanze estive’, con l’arrivo dell’autunno e soprattutto del freddo sembra essere nuovamente pericoloso. Oltre al freddo, anche la condotta scellerata di molti italiani ha aiutato il virus a diffondersi. Proprio per questo motivo servono nuove norme e nuove regole per evitare un nuovo contagio di massa. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato in conferenza stampa le nuove norme ‘anti-Covid’.

Nuovo dpcm, le nuove norme ‘anti-Covid’

Un nuovo dpcm è stato firmato dal governo Conte. Al suo interno ci sono misure per contrastare la diffusione del contagio. Il premier nella serata di ieri ha incontrato i capi delegazione per fare il punto sulle nuove norme da adottare. Si va verso la chiusura dei bar e dei pub alle 21, mentre i ristoranti dovrebbero chiudere alle 24 (o alle 23). Secondo quanto si apprende dall’Ansa, la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova si sarebbe opposta a una chiusura anticipata dei ristoranti prima delle 22, avanzata da altri ministri, i quali vorrebbero misure più stringenti nel weekend. La Bellanova si sarebbe opposta anche allo stop per fiere e congressi. Si continua a discutere, invece, per l’eventuale ‘coprifuoco’, che obbligherebbe tutti i cittadini a restare a casa nelle ore notturne. Potrebbe essere vietata anche la vendita di alcolici in piedi davanti ai bar ancor prima delle 18. Dovrebbero restare aperti i parrucchieri e i centri estetici. Netta, su questo versante, l’opposizione dei renziani. Proprio ieri la ministra Boschi aveva scritto su Facebook: “Non è giusto e non ha senso chiudere i parrucchieri anche se rispettano le regole” – poi aveva aggiunto – “Si dice che i parrucchieri non siano attività essenziali. Per chi vive del proprio lavoro sono essenziali quelle attività. Per chi ha investito per sanificare chiudere oggi sarebbe un colpo mortale“. La Boschi poi aveva esteso il suo discorso a tutti gli altri lavoratori: “Vale anche per i teatri, i ristoranti, i negozi e le librerie“.

Avanzata anche l’ipotesi della chiusura di palestre e piscine, seccamente smentita dal ministro dello Sport all’Ansa. La scuola, invece, dovrebbe essere riorganizzata con orari scaglionati per scongiurarne la chiusura. Gli orari sfalsati dovrebbero riguardare in particolare le scuole superiori, prevedendo un ingresso alle 11 e una quota di didattica a distanza. La misura serve anche ad alleggerire il trasporto pubblico locale. Sul tavolo, invece, è presente anche una riduzione della capienza massima degli autobus, al momento fissata all’80%.

Le parole di Conte in conferenza stampa

La conferenza stampa del premier Giuseppe Conte è prevista alle 21:30. Seguono aggiornamenti…