Striscia la Notizia, ‘Positivo al Covid, ricoverato all’ospedale di Albenga’: la notizia choc è appena arrivata, cosa sta accadendo.

Sono davvero tantissime le persone dello spettacolo che purtroppo, in queste ultime settimane, stanno risultando positive al Coronavirus. In alcuni nostri recentissimi articoli, infatti, non soltanto vi abbiamo parlato di Cristiano Ronaldo, ma anche di Valentino Rossi e Federica Pellegrini. Purtroppo, però, i contagi tra i personaggi ‘pubblici’ sembrerebbero non arrestarsi affatto. Pochissimi istanti fa, infatti, è giunta una notizia davvero choc. Che, soprattutto, riguarda il cast di ‘Striscia la Notizia’. Attualmente in onda, dal Lunedì al Sabato, con Ficarra e Picone, sembrerebbe che uno dei maggiori volti di punta del famoso tg satirico di Canale 5 sia risultato positivo al Covid. Stando a quanto si apprende da Secolo XIX, infatti, sembrerebbe che l’uomo sia attualmente ricoverato presso l’ospedale di Albenga. Ecco, ma cosa è accaduto esattamente? E, soprattutto, chi è che è risultato positivo al Coronavirus? Ecco tutti i dettagli.

Striscia la Notizia, è risultato positivo al Covid: di chi si tratta

A dare questa notizia, come dicevamo precedentemente, è stato Secolo XIX. Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che Antonio Ricci, storico autore e nonché creatore di ‘Striscia la Notizia’, sia risultato positivo al Covid. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che il fondatore del famoso tg satirico di Canale 5 sia attualmente ricoverato presso l’ospedale di Albenga in via del tutto precauzionale. Una notizia davvero choc, da come si può chiaramente comprendere. Anche perché, come dicevamo precedentemente, in queste ultime settimane, sono davvero tantissime le persone appartenenti al mondo dello spettacolo che, purtroppo, risultano essere state contagiate dal Coronavirus. Ovviamente, non sappiamo le sue attuali condizioni di salute. Anche se, come dicevamo precedentemente, sembrerebbe che il suo ricovero sia avvenuto in via del tutto precauzionale. E che sia stato deciso tra medici e famiglia.

Nonostante la positività al Covid di Antonio Ricci, patron de ‘Striscia la Notizia’, il famoso tg satirico, fino a questo momento, ha continuato ad andare in onda. Cosa accadrà nei prossimi giorni? Staremo a vedere!