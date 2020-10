Uomini e Donne, anticipazioni bomba: Gemma lascia il programma?

Gemma lascia per sempre Uomini e Donne? Le ultime anticipazioni sono veramente clamorose: ecco cos’è successo

Gemma Galgani è uno dei personaggi storici di Uomini e Donne. La dama torinese è stata una delle prime a partecipare al trono over. Le sue storie sono state le più seguite nella storia del programma. Tra le più famose figura sicuramente quella con Giorgio Manetti. La coppia approdò addirittura in prima serata con un programma tutto per loro. La Galgani è divenuta famosa, oltre che per le sue liason amorose, anche per le liti, spesso addirittura furiose, con l’opinionista Tina Cipollari. Le due sono acerrime rivali e la loro rivalità ha contribuito a tenere alti gli ascolti del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma lascia il programma?

Gemma Galgani potrebbe lasciare definitivamente il programma. La decisione potrebbe essere stata maturata nella registrazione odierna di Uomini e Donne. Come riportato dal vicolodellenews, dopo l’ennesima lite tra la dama torinese e l’opinionista del programma, la Galgani sarebbe rientrata in lacrime nello studio e avrebbe minacciato di lasciare il programma. Non sappiamo, però, se Gemma abbia deciso di lasciare lo studio solo per la registrazione odierna oppure per sempre. Questa volta, però, la Cipollari sembrerebbe esserci andata giù pesante. Le sue parole avrebbero infastidito la Galgani, a tal punto da farle maturare la decisione di lasciare lo studio (o il programma).

Nella scorsa registrazione di Uomini e Donne, un’altra dama storica ha deciso di abbandonare il programma. Stiamo parlando di Valentina Autiero, che ha lasciato lo studio insieme ad un cavaliere. La romana ha deciso di viversi la sua conoscenza lontana dalle telecamere e per la prima volta dopo molti anni potrebbe aver trovato la sua anima gemella.