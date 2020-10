Uomini e Donne, Nino è il nuovo corteggiatore di Sophie: tutti notano la clamorosa somiglianza con un ex protagonista della trasmissione; ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne è entrato ormai nel vivo! E questa stagione del programma di Maria De Filippi è più avvincente che mai. Si, perché il nuovo format prevede l’unione di Trono Over e Trono Classico: i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Tra le troniste di questa edizione c’è lei, Sophie Codegoni, modella e giovanissima. Nell’ultima puntata, la tronista è apparsa molto interessata a Nino, un nuovo corteggiatore. I due sono usciti in esterna e tra di loro si è instaurato un bel feeling. Sarà lui la scelta della bella Sophie? Staremo a vedere! Nel frattempo, i fan hanno notato una particolare somiglianza tra Nino e un ex tronista di Uomini e Donne. Guardatelo bene: lo avete notato anche voi?

Uomini e Donne, Nino è il nuovo corteggiatore di Sophie: la somiglianza con l’ex tronista

Nino è il nuovo corteggiatore di Sophie e, in poco tempo, sembra aver fatto breccia nel cuore della tronista. Che ha scelto di uscire di nuovo con lui. Una conoscenza che è ancora agli inizi, ma che promette scintille. Sul web, intanto, c’è chi ha notato una somiglianza tra il corteggiatore e una vecchia conoscenza di Uomini e Donne. Avete capito a chi ci riferiamo? Leggetelo con i vostri occhi:

Proprio così! Tra i commenti ad un post sulla pagina ufficiale di Uomini e Donne, molti telespettatori hanno notato che Nino somiglia proprio a Lorenzo Riccardi, ex tronista della trasmissione! Il pugliese, prima corteggiatore di Sara Affi Fella, sul trono ha conosciuto Claudia Dionigi, alla quale è ancora legata. Come per Lorenzo, anche per Nino l’esperienza di Uomini e Donne si rivelerà preziosa per trovare il vero amore? Non ci resta che attendere le prossime puntate della trasmissione targata Maria De Filippi!

La scelta di Jessica

Oltre a Sophie, quest’anno abbiamo assistito anche al trono di Jessica Antonini. Un trono ‘breve ma intenso’! La tronista, infatti, non si è sentita di portare avanti il suo percorso fino alla fine, essendo già molto coinvolta di Davide, il corteggiatore da cui è stata colpita sin dalla prima puntata. Oggi i due vivono felicemente la loro storia d’amore, fuori dal programma.