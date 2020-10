Vittorio Sgarbi, il grave lutto che l’ha profondamente addolorato: il messaggio commovente.

Sono ormai moltissimi gli artisti scomparsi che lasciano un segno indelebile. Da pochissimo è giunta la notizia di un terribile lutto, è morta a 95 anni Bonaria Manca, la pittrice pastora. Vittorio Sgarbi esprime il suo rammarico, ricordando l’artista visionaria che ha dato colore alla sua isola interiore. La donna è stata un’artista di grande fama, ha raccontato il suo profondo mondo sulle pareti della sua casa di Tuscania. Entrare nella sua colorata dimora vuol dire fare un viaggio attraverso la sua piena vita, dall’infanzia vissuta in Sardegna fino ad arrivare nella terra da lei scelta, in cui ha poggiato le basi. Proprio Vittorio Sgarbi profondamente ammaliato da questa artista aveva voluto ammirare la sua casa ed esporre le sue opere in una mostra curata da lui stesso. Il suo talento ha attraversato infiniti posti, ed è riuscita a far parlare di sè la stampa internazionale. Sgarbi ha espresso il suo dispiacere per la perdita che l’ha profondamente addolorato.

Vittorio Sbarbi, il lutto che l’ha addolorato: morta la storica artista

In quest’ultimo periodo sono diversi gli artisti scomparsi e che hanno lasciato un enorme dispiacere nell’animo di ognuno. Da pochissimo è giunta la notizia di un terribile lutto, è morta Bonaria Manca, storica artista ‘pastora’ che ha incantato con le sue meravigliose opere. In particolare a restarne affascinato Vittorio Sgarbi, che ha espresso il suo rammarico per il lutto avvenuto. La pittrice aveva scelto la Tuscania per poggiare la sua dimora. A dare notizia della sua morte l’amministrazione comunale, che ha manifestato il suo dispiacere per l’artista che ha saputo trasmettere attraverso la sua arte le tradizioni culturali della sua terra natia. Un doloroso lutto che ha colpito anche Sgarbi, profondamente ammaliato dal talento di Bonaria Manca.

E’ stata considerata una star della pittura contemporanea; nella sua casa, seduta su una poltrona tra opere e infiniti colori, l’immancabile foulard colorato in testa, che l’ha sempre caratterizzata. L’annuncio della sua morte ha segnato tutti gli appassionati che avevano ammirato e amato la sua arte con grande clamore. Un doloroso lutto che ha scosso tutto il mondo dell’arte e non solo, dato che l’artista era apprezzata a livello internazionale.

