Yari Carrisi, sapete quanti anni ha la sua fidanzata Thea?

A distanza di pochissimi giorni dalla condanna del Tribunale per aver augurato la morte a Barbara D’Urso, Yari Carrisi, nella puntata di quest’oggi 18 Ottobre di Domenica In, sarà ospite della bellissima Mara Venier per parlare di musica e di molto altro ancora. Non sarà affatto da solo, sia chiaro. Bensi, il figlio di Al Bano Carrisi e Romina Powers sarà dolcemente accompagnato dalla sua fidanzata. I due, da come traspare anche dalle diverse foto condivise sui rispettivi canali social, sono super innamorati ed affiatati. E, senza alcun dubbio, nel corso della loro intervista alla ‘zia Mara’, parleranno anche della loro storia d’amore. Che, seppure iniziata da qualche mese, ha tutte le ‘carte in regole’ per dimostrarsi duratura e, soprattutto, magica. In attesa, però, di scoprire cosa racconteranno e dichiareranno, siete curiosi di conoscere gli anni della fidanzata di Yari Carrisi? Vi anticipiamo: lei è bellissima, ma soprattutto, giovanissima. Ecco tutti i dettagli.

Yari Carrisi, quanti anni ha la sua fidanzata? Lo non lo direste mai!

Dopo la fine della sua storia d’amore con Naike Rivelli, conosciuta nel 2015 durante la loro partecipazione a Pechino Express, Yari Carrisi ha trascorso un periodo completamente da single. La relazione con la figlia di Ornella Muti, infatti, è terminata nel 2017. E, soltanto adesso, il secondogenito di Al Bano Carrisi e Romina Power può dire di aver ritrovato nuovamente l’amore. Lei, infatti, si chiama Thea Crudi, come dicevamo precedentemente. E sembrerebbe avere tantissimi punti in comune con il buon Carrisi. Non soltanto, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, la giovanissima è un’abilissima cuoca vegana e maestra di Mantra e meditazione, ma è anche un’appassionata di musica. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che Thea sia compositrice, ballerina e ricercatrice sonora. Insomma, chi ne ha più, ne metta. Ecco, ma la domanda sorge spontanea, quanti anni ha? Ecco tutti i dettagli.

Thea Crudi, la nuova fidanzata di Yari Carrisi, è nata il 19 Maggio del 1988. Quindi, se la matematica non è un’opinione, la ragazza ha 32 anni.

