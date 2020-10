GF VIP, avete mai visto Andrea Zelletta da piccolo? C’è un dettaglio che nessuno conosceva: date un’occhiata al vecchissimo ricordo del concorrente.

Nella casa del GF VIP Andrea Zelletta è senza dubbio uno dei protagonisti: l’ex tronista di Uomini e Donne è molto amato dal pubblico di Canale 5 ed ha fatto appassionare milioni di telespettatori con la sua storia d’amore con Natalia Paragoni nata proprio nel dating show di Maria de Filippi. E’ entrato nella casa più spiata d’Italia per farsi conoscere a 360 gradi e ci sta riuscendo: ha stretto amicizia con coinquilini come Pierpaolo Petrelli, Matilde Brandi, a differenza che con altri come Franceska Pepe e Tommaso Zorzi. Nessuno ha mai visto il dolce Andrea da piccolo: su Instagram c’è una foto pubblicata davvero tantissimo tempo fa. Dategli un’occhiata!

GF VIP Andrea Zelletta: lo avete mai visto da piccolo? Spunta un dettaglio inaspettato

Andrea Zelletta è nella casa del GF VIP e con la sua bellezza ed il suo bel fisico fa impazzire migliaia di ragazzine. Il suo cuore appartiene a Natalia conosciuta nel famosissimo dating show, Uomini e Donne. Ormai di lui sappiamo tutto: i fan però sono curiosi di vedere il concorrente da piccolo! Su Instagram molto tempo fa ha pubblicato uno scatto di lui ed un altro bimbo: erano davvero piccolissimi in quel ricordo. Siete curiosi di vedere il bel Zelletta da piccolo? Eccolo qui:

Il tag presente nella foto ci fa capire che Andrea è quello un po’ più alto tra i due bimbi: beh, sarebbe difficile indovinare che sia lui senza saperlo! Una cosa dobbiamo dirla: era bellissimo già da piccolino. “Che biondino” ha infatti scritto come didascalia al post pubblicato oltre 5 anni fa. Il dettaglio è proprio questo: da piccolo Zelletta era biondo! Un altro post lo dimostra: Andrea ha scritto “Sono biondo” in inglese.