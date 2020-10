GF VIP, Antonella Elia dice la sua su Elisabetta Gregoraci durante la diretta di questa sera, 19 ottobre: le parole dell’opinionista sono durissime.

Una nuova puntata super accesa è appena iniziata: quella del Grande Fratello VIP è seguitissima ed ovviamente sta regalando già tantissimi colpi di scena. Uno dei primi temi trattati questa sera di 19 ottobre è la lite avuta negli ultimi giorni tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando. Le due donne hanno fatto pace ma questa sera il conduttore del reality Alfonso Signorini ha voluto comunque aprire di nuovo il discorso. Si parlava di caratteri dell’una e dell’altra quando Antonella Elia ha deciso di ‘pungere’ la Gregoraci dicendo la sua riguardo l’atteggiamento della concorrente. Ecco le parole dell’opinionista contro la showgirl, ex di Flavio Briatore.

GF VIP, Antonella Elia punge Elisabetta Gregoraci: le parole sono durissime

Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste della puntata di questa sera di 19 ottobre del GF VIP. Alfonso Signorini ha deciso di chiamarla in disparte insieme a Stefania Orlando: le due concorrenti, in due stanze diverse, hanno di nuovo intavolato il tema della discussione avuta nei giorni scorsi, chiarita poi. Nel commentare gli atteggiamenti, i caratteri, delle due concorrenti, Antonella Elia ha ‘punto’ la Gregoraci con queste parole: “Elisabetta vive di rendita. Ormai lei è Cleopatra e tutti i ragazzi nella casa vivono questa sua influenza. Elisabetta sa di avere questo potere e lo usa. Se la tira perchè è il frutto di tutto ciò che è stata, frutto di Briatore, della sua vita, la sua vita ‘luxury'”. Il commento dell’opinionista del reality non è andato giù ad Elisabetta che ha risposto a tono immediatamente ricordando di esser stata nel cucurio alcuni giorni e di aver pulito. La Elia ha subito replicato: “Un giorno e mezzo nel cucurio. Sei stata nel cucurio e hai fatto gli gnocchi, non è che hai lavato a terra in un centro commerciale”. Le parole volate in diretta sono davvero dure.