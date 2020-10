Un broncio davvero adorabile e occhi che incantano ancora oggi: riconoscete questa splendida bambina, volto noto della tv?

Un’espressione imbronciata davvero adorabile e splendidi occhioni che incantano il pubblico ancora oggi: chi è questa bella bambina? Si tratta di un volto noto della tv, al momento impegnata in uno dei programmi più chiacchierati e amati dal pubblico. In questi ultimi giorni, in particolare, ha avuto modo di esprimere se stessa e il suo pensiero con molta decisione e forza d’animo, affermando che non seguirà mai la corrente solo per piacere agli altri. Si tratta della splendida Guenda Goria, ovviamente, concorrente del GF Vip. Ha fatto il suo ingresso nella casa insieme alla madre, la celebre Maria Teresa Ruta. In questo scatto era una bambina dall’adorabile broncio, ma i grandi occhi espressivi e dal colore limpido sono gli stessi di oggi. Ha dimostrato di essere una donna piena di classe, fascino ed eleganza. L’avevate riconosciuta?

Guenda Goria, oggi volto celebre della tv: adorabile nello scatto da bambina

Nonostante sia finita più volte in nomination a suo dire a causa del “pensiero controcorrente” rispetto alla maggioranza della casa, Guenda Goria è sicuramente uno dei concorrenti più interessanti di questa edizione del GF Vip. Entrata in casa insieme alla madre come un’unica entità, il programma ha poi stabilito che potessero continuare la loro avventura separatamente. La dolce Guenda Goria, oggi volto celebre della tv, che abbiamo ammirato in uno scatto da bambina in cui era davvero adorabile, sta riuscendo pian piano ad aprirsi e mostrare tutta la sua forza di carattere. Se qualche puntata fa ci ha fatto commuovere per l’incontro con il papà, il giornalista Amedeo Goria, in questi giorni la giovane ha tirato fuori la grinta e conquistato il pubblico. Questa sera, con la nuova puntata del GF Vip, scopriremo quale sarà il suo destino, se si salverà dalla nomination o dovrà abbandonare la casa.

Sempre bellissima, Guenda Goria è una donna piena di grazia ed eleganza, non trovate?