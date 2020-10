Coronavirus, positiva la celebre cantautrice: l’appello sui social

Il Coronavirus continua a diffondersi a macchia d’olio, positiva la celebre cantautrice e volto noto della tv: ecco il suo appello.

Proprio ieri sera è stato annunciato il nuovo Dpcm con regole ancora più restrittive, nel tentativo di fronteggiare il Coronavirus. L’Italia sta affrontando mesi difficili, mentre la ricerca continua inarrestabile nel tentativo di dare una risposta efficace ad una crisi che pare senza precedenti. Continuano a salire i contagi, diffusisi anche tra atleti e sportivi, come annunciato da diversi campioni italiani risultati positivi, come Federica Pellegrini e Valentino Rossi. Eppure, nessun ambito sembra immune. La celebre cantautrice Nina Zilli ha annunciato tramite il suo profilo Instagram di essere positiva al Coronavirus e ha lanciato un appello molto importante. Scopriamo di dettagli.

La cantautrice Nina Zilli positiva al Coronavirus: l’appello sui social

A dare l’annuncio è proprio lei attraverso uno scatto che la ritrae nelle vesti di Cleopatra. “La fortuna è cieca e la sfiga ci vede benissimo” ha scritto. Utilizzando svariati hashtag per accompagnare la didascalia, tra cui #covidpositiva e #quarantena. La celebre cantautrice Nina Zilli è positiva al Coronavirus e, pensa, potrebbe aver contratto il virus durante una cena in un ristorante. Per questo motivo, ha deciso di condividere tra le sue storie di Instagram un accorato appello, sfruttando uno degli articoli che rimandano alla notizia della sua positività. “Consiglio di stare il più possibile protetti in questi giorni così sensibili” ha scritto. L’invito della celebre cantautrice è quindi quello di evitare i luoghi affollati e prestare la massima cautela per evitare la diffusione del Coronavirus. Nina Zilli, che potrebbe essersi infettata durante una cena, ha spiegato di essere risultata negativa a diversi test, prima che le scoppiasse la febbre e risultasse positiva. Al momento, sembra non avere più febbre, ma spiega di non riuscire a sentire i sapori e assicura di essere stata sempre molto attenta, soprattutto in virtù della preoccupazione per i familiari, ma di essere comunque stata contagiata.

Un appello importante quello di Nina Zilli che ricorda quanto siano importanti le misure di sicurezza.