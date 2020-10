Continua l’emergenza Coronavirus e le misure di sicurezza si fanno ancora più fondamentali: ecco a chi si è rivolto per ricevere aiuto Giuseppe Conte, il Presidente del Consiglio.

Giuseppe Conte ha firmato ieri un nuovo Dpcm, nel tentativo di arginare il più possibile il contagio da Coronavirus. Misure restrittive e di sicurezza, sempre più fondamentali per evitare il diffondersi del virus che sta ormai tenendo in pugno il Paese. Il suo discorso ha generato, come logico che che sia, opinioni contrastanti. C’è però una certezza, un punto comune su cui tutti concordiamo: il Coronavirus va controllato. Il modo per farlo è rispettare le norme dettate dal Governo e dalla Sanità. Nel tentativo di diffondere il più possibile un messaggio tanto importante e sensibilizzare gli italiani riguardo l’utilizzo dei dispositivi anti-covid, Giuseppe Conte, il Presidente del Consiglio, ha chiesto l’aiuto di una persona molto particolare. Vediamo i dettagli.

Coronavirus, Giuseppe Conte chiede aiuto ad un personaggio di spicco

L’utilizzo della mascherina e il distanziamento sociale sono due dei punti cardini nella lotta contro il terribile virus che tormenta il nostro Paese. Nella speranza di arrivare ai più giovani ed ampliare la platea a cui far arrivare un messaggio tanto fondamentale, Giuseppe Conte ha chiesto aiuto a Fedez. Il rapper italiano in prima linea contro il Coronavirus. Tramite il suo profilo Instagram, il cantante ha postato diverse storie in cui spiega di aver ricevuto una telefonata del Presidente del Consiglio. Giuseppe Conte ha chiesto l‘aiuto di Fedez e di Chiara Ferragni, affinché sia spiegata l’importanza dell’utilizzo della mascherina contro il Coronavirus. “Il destino e il futuro dell’Italia è nelle mani e nella responsabilità di ognuno di noi” ha detto Fedez. Ha poi aggiunto che il paese non può affrontare un nuovo lockdown. Il cantante si appella ai fan e a chiunque lo segua affinché rispetti quanto stabilito dalle misure di sicurezza del Governo e di Giuseppe Conte per fronteggiare al meglio questa situazione.

Un messaggio fondamentale quello di Fedez, bisogna rispettare le regole.