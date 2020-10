Novità clamorose su Elisabetta Gregoraci: secondo Giornalettismo, la fiamma della showgirl non sarebbe Piero Barone, ma qualcun altro.

Ad appena qualche ora dalla diffusione sui social di una foto sospetta che ritrae il tenore de Il Volo insieme ad Elisabetta Gregoraci con la conseguente scia di rumors secondo cui tra i due ci sarebbe ben più di un’amicizia e che l’uomo misterioso per il quale batte il cuore della showgirl sia proprio lui, ecco che un’altra ipotesi si sta facendo strada tra il popolo del web. La notizia è stata data da Giornalettismo e sarebbe davvero clamorosa: la fiamma della Gregoraci non sarebbe affatto Piero Barone, ma un’altra persona. Ma facciamo innanzitutto un passo indietro per ripercorrere la valanga di presunti flirt attribuiti in queste ultime settimane alla concorrente del GF Vip.

Elisabetta Gregoraci, la sua nuova fiamma sarebbe un pilota

L’intricata questione è cominciata quando il primo aereo dedicato ad Elisabetta Gregoraci ha sorvolato la Casa: il velivolo recava una dedica contenente verso di una canzone del rapper Mr. Rain. Tra l’altro, molti hanno iniziato a sospettare che Elisabetta mandasse dei segnali in codice quando veniva inquadrata o era in nomination: si tratta di un gesto ben preciso, dei colpetti battuti col pugno della mano sul cuore. Poi ha iniziato a parlare di un certo Rio senza volersi mai sbilanciare. Giornalettismo ha indagato sugli ultimi risvolti sentimentali della showgirl ed ha scoperto l’identità di questo tale “Rio”: quest’estate la Gregoraci era in barca con un giovane pilota, residente anche lui a Montecarlo. Ma c’è un altro dettaglio rivelato da Giornalettismo: i due avrebbero un tatuaggio uguale. Il sito è riuscito a scoprire anche il suo nome: Stefano, un pilota beccato la scorsa estate in barca proprio con Elisabetta dal settimanale Nuovo. In quell’occasione però l’uomo era stato confuso con il maestro di Karate.

Elisabetta Gregoraci rivelerà finalmente chi è la sua nuova fiamma fuori dalla Casa? Siamo certi che ben presto arriveranno nuovi colpi di scena.