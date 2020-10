Tutto quello che c’è da sapere su Stefano Coletti, l’uomo che si nasconderebbe dietro i messaggi inviati ad Elisabetta Gregoraci al GF Vip.

Innumerevoli le voci che si sono susseguite nelle ultime settimane sull’identità dell’uomo misterioso che manderebbe aerei con tenere dediche ad Elisabetta Gregoraci al GF Vip. Dopo i rumors, smentiti nel giro di un giorno, secondo cui la showgirl avrebbe una storia con Piero Barone de Il Volo, la verità sembrerebbe essere totalmente un’altra. Nelle ultime ore, infatti, l’enigma sembra aver trovato una soluzione: lo scoop lanciato da Giornalettismo rivela finalmente il nome dell’ipotetico fidanzato di Elisabetta, motivo tra l’altro della sua reticenza nei confronti di Pierpaolo Pretelli. Il nome in questione è Stefano Coletti: vediamo cosa si sa di lui, quanti anni ha, qual è il suo lavoro e il suo Instagram.

Stefano Coletti, è lui il fidanzato misterioso di Elisabetta Gregoraci

Nato nel 1989, Stefano Coletti è un pilota automobilistico monegasco. Biondo, occhi azzurri e sorriso smagliante, sarebbe lui ad aver inviato per via aerea ad Elisabetta Gregoraci le frasi “Sei l’epicentro del mio terremoto”, “Roma capitale del mio cuore”, “Roma mi manchi”. Questi messaggi erano firmati da un certo “Rio”, questo dunque lo pseudonimo con cui si firmerebbe il giovane pilota. Inoltre, gli osservatori più acuti su Instagram hanno fatto una scoperta interessante: Coletti segue su Ig la Gregoraci e anche una fanpage dedicata all’amicizia speciale tra la showgirl e Pierpaolo Pretelli. Stefano ed Elisabetta sono stati beccati quest’estate in barca dal settimanale Nuovo, ma inizialmente lui era stato scambiato per il maestro di Karate. Giornalettismo, però, è andato fino in fondo alla questione ed è riuscito a risalire alla vera identità del ragazzo.

Cosa succederà adesso tra Elisabetta e Pierpaolo? Il bel Pretelli sarà costretto ad arrendersi?