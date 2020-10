Elisabetta Gregoraci, clamoroso retroscena: “Con Briatore per contratto”, parla il presunto ex, ospite di Live Non è la D’Urso.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella di Live Non è la D’Urso in onda ieri, domenica 18 ottobre. Una puntata in cui, come sempre, Barbara D’Urso ha accolto in studio tantissimi ospiti. Da Eva Grimaldi e Imma Battaglia contro le sfere, alla confessione dell’influencer Iconize, che ha inscenato un’aggressione omofoba. E, nella pagina dedicata al Grande Fratello Vip, in studio è apparso anche lo stilista Mino Magli, presunto ex di Elisabetta Gregoraci. Nello studio di Live, Magli racconta qualcosa in più sulla relazione con la showgirl calabrese, durata dal 2001 al 2007, e interrotta poco dopo che Elisabetta ha conosciuto Flavio Briatore. Ma attenzione: secondo Mino Magli, la Gregoraci aveva un contratto molto ‘particolare’ con Briatore. Ecco cosa ha raccontato.

Elisabetta Gregoraci, clamoroso retroscena: “Con Briatore per contratto”, il racconto del presunto ex a Live Non è la D’Urso

Una rivelazione clamorosa, quella che Mino Magli ha condiviso col pubblico di Live Non è la D’Urso durante la puntata di ieri sera. Lo stilista dichiara di essere stato legato ad Elisabetta Gregoraci per circa sei anni: tra i due un bel rapporto, aperto, ma che si è interrotto bruscamente. Magli racconta che nel 2005 Elisabetta si è recata in Kenya per incontrare Briatore: un incontro che sarebbe stato importante per la sua carriera. La showgirl aveva però promesso di tornare per il suo compleanno, ma così non fu: ” Si limitò a darmi questa lettera, in cui mi spiegava cosa stava accadendo. Mi parlava sempre di questo contratto che aveva con Briatore. Mi diceva che non c’era niente tra lei e Briatore, che praticamente serviva per la sua carriera, per la sua vita, per il suo futuro.” Insomma, secondo Magli, la storia tra Elisabetta e Flavio Briatore sarebbe nata quasi a ‘tavolino’, per ragioni decisamente distanti dall’amore.

Inoltre, Mino lascia intendere che Briatore era a conoscenza della sua storia con Elisabetta. Storia che si è conclusa, poi, nel 2007: “Non potevamo più vederci come prima, però la nostra storia continuò fino al 2007, fino a che capii che la storia sarebbe finita.” Parole forti, quelle che abbiamo ascoltato ieri, in diretta a Live Non è la D’Urso. Come la prenderà Elisabetta? Replicherà alla versione del suo presunto ex? Non ci resta che attendere possibili sviluppi!