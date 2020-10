Una bufera scatenata per “Lockdown all’Italiana”, Ezio Greggio non ci sta e sbotta contro un fan che lo ha duramente criticato: scopriamo tutti i dettagli.

Una vera e propria bufera che si è scatenata riguardo a “Lokwdown all’italiana“, il film in cui si affronta sotto forma di commedia la quarantena causata dal Coronavirus. Proprio in questi giorni la tensione è molto alta riguardo l’argomento: è stato appena emanato un nuovo Dpcm. Come se non bastasse, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha chiesto aiuto ad un personaggio di rilievo per sensibilizzare la popolazione riguardo ai dispositivi di sicurezza. In questo clima instabile sboccia la bufera su “Lockdown all’italiana” di cui Ezio Greggio è uno dei protagonisti. Criticato aspramente su twitter, il celebre conduttore non ci sta. Così Ezio Greggio sbotta contro un fan.

Ezio Greggio sbotta contro un fan: ecco cos’è successo

La commedia è uscita al cinema il 15 Ottobre e tutto il cast si è mobilitato per invitare il pubblico a recarsi nelle sale. Proprio a questo proposito si è scatenata una bufera che ha coinvolto il celebre conduttore. Dopo aver pubblicato un post sul suo profilo twitter, infatti, dove ha ringraziato per i complimenti ricevuti da chi ha visionato il film, qualcuno ha commentato in tono aspro. Un fan, in particolare, ha criticato Ezio Greggio affermando che ormai non fa più ridere da “trent’anni” e di continuare a recitare questi ruoli perché “incapace di fare altro”. A questo punto Ezio Greggio non ci sta e sbotta contro il fan, concentrandosi, nella sua risposta, sul suo aspetto fisico. A questo punto si è scatenata la bufera, poiché in molti non hanno apprezzato il fatto che invece di rispondere alle critiche il conduttore si sia soffermato sull’aspetto estetico del fan.

Al momento, non ci sono state dichiarazioni da parte del celebre conduttore e non sappiamo se sceglierà di esprimersi a riguardo. Voi cosa ne pensate di questo botta e risposta?