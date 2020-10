GF Vip, Elisabetta Gregoraci gelosa di Pretelli: cosa è accaduto

Elisabetta Gregoraci mostra di essere gelosa di Pierpaolo quando il gieffino le fa credere di essere fidanzato fuori dal programma.

Durante una chiacchierata di gruppo in camera da letto al GF Vip, Pierpaolo Pretelli, sempre allegro e giocherellone ha pensato di mettere alla prova l’interesse della bella Elisabetta Gregoraci: i due continuano a flirtare da un bel po’, ma lei non sembra voler cedere all’attrazione per l’ex velino di Striscia la Notizia. Il ragazzo ha infatti finto di avere una storia fuori dalla Casa di Cinecittà, conosciuta poco prima di partecipare al reality di Canale 5. Elisabetta Gregoraci che ultimamente ha fatto capire di stare insieme a qualcuno che si troverebbe a Montecarlo. Alle parole di Pretelli, la showgirl non ha nascosto il suo stupore e anche un pizzico di fastidio. Vediamo cosa è accaduto nel dettaglio.

Pierpaolo Pretelli mette alla prova Elisabetta Gregoraci: scatta la gelosia di lei

Al sentire le affermazioni di Pierpaolo, Elisabetta ha chiesto sorpresa: “Sei fidanzato?”. “C’è una promessa…È una situazione leggera”, ha risposto lui. Poi la Gregoraci, non resistendo alla curiosità, ha aggiunto: “Ma adesso, anche se non c’è niente tra di noi, non si sta arrabbiando? A casa ‘mia’ si arrabbiano…”. A dare man forte alle dichiarazioni del trentenne ci ha pensato Matilde Brandi che ha lasciato intendere di conoscere la misteriosa donna con cui starebbe interagendo Pretelli: “Io lo sapevo”. “Allora mi posso sentire meno in colpa quando mi arrivano gli aerei”, ha concluso piccata la ex moglie di Flavio Briatore. Quando la Gregoraci è uscita dalla camera, Pierpaolo ha espresso agli altri la volontà di rivelare che si era trattato solo di uno scherzo, ma Matilde gli ha consigliato di non svelare nulla per ora. Più tardi, Adua Del Vesco ha raccontato di aver accolto la confidenza di Elisabetta, la quale le avrebbe confessato di essere rimasta male nel venire al corrente dell’esistenza di una donna speciale per Pierpaolo fuori dal GF.

Attendiamo con curiosità gli sviluppi tra i due concorrenti quando molte verità verranno alla luce.